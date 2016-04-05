Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:59

барабашов написав: Боба тебе к психиатру надо и срочно

Кто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма? Боба тебе к психиатру надо и срочноКто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма?

О...А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.А ви радуєтесь, що нема законуРадуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...То хто ви кажете є? Фашисти?[/quote]Не розумію, як можна писати такі дурниці. До вас що не доходить, що демобілізація після 24міс - це миттєва поразка. Вам вже не буде куди повертатись, хіба одразу в Польщу.[/quote]Згоден.Не розумію як можна писати такі дурниці.До вас не доходить, що якщо панькатись з мільйонами ухилянтів, і позбавляти фронт права на заміну, то цей “жах без кінця для фронту” -- зрештою вильється у “жахливий кінець” для вас всіх?“дякую, дуже дякую”.От той чувак, що волав про фашистів -- якраз, здається, будівельник. Фотки викладав як санвузли робить.Поки ми вже 22міс як не в ямах, то в хлівах живемо, зі “зручностями на вулиці”.[/quote]Боба - то есть если я в профильной теме, в той которой ты писал как хорошо ты "не впотиваешь" якщо совсем не топить в квартире(при плюс 13) и как ты любишь по горам лазить и в палатке месяцами жить, выложу фото ремонта сортира после затопления там, или замены унитаза на новый, ну или раковину коцнул и поменял - то у тебя я сразу становлюсь девелопером микрорайонов монолита, который(бетон) украли у военных с линии маннергейма???