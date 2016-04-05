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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:54
Andrey2512 написав:Успіх
Втомився 22 місяці на форумі сидіти?
Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!
Але я постійно кажу - замініть нас, то будете:
✓ і ситі!
✓ і одягнуті!
✓ і зарплати/премії солідні!
✓ ще й на форумі будете сидіти постійно, якщо буде поруч старлінк!
(а так, як я зв'язківець+бусоліст, то що вам ще пояснювати?)
Тож, ласкаво просимо до лав ЗСУ!👍
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:56
"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. ... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней. ... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - сказав Кадиров.
Зазначається, що свою пропозицію глава Чечні озвучив у ході шикування силових підрозділів республіки у Грозному. Там же показали відеозвернення полонених, які просять зняти "абсурдні санкції, які ні на що не впливають" проти родичів Кадирова, його коней та літака.
"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - каже один із наших військових.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:58
unicdima написав:
Поверніть нам Петра!
Справа в тому, що поляки такі само імперці як і русскіє і завжди зневажали українців, як і всі імперці вони розуміють лише силу.
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.
Я все чекав на цеunicdima
, ти хочешь, щоб ми ще більше розсварились з нашими союзниками
А потім що буде ? Ти ж у нас такий розумний, можешь зрозуміти, що Україна залишиться без допомогиА без допомоги нам - кабзда.
Ти цього хочешь, так чи ні ? Відповідай
Тому так, треба щоб хтось дорослий поїхав і розрулив ситуацію, бо тут діти з сірниками граються
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 05 січ, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:07
unicdima написав: beee написав:
Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится
І по якому закону поляки блокують нам кордон?
А по якому закону не випускають з України ?
Як ти там казав "можете подати в суд"
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39
pesikot написав:
Я все чекав на цеunicdima
, ти хочешь, щоб ми ще більше розсварились з нашими союзниками
А потім що буде ? Ти ж у нас такий розумний, можешь зрозуміти, що Україна залишиться без допомогиА без допомоги нам - кабзда.
Ти цього хочешь, так чи ні ? Відповідай
Тому так, треба щоб хтось дорослий поїхав і розрулив ситуацію, бо тут діти з сірниками граються
Знову брешеш, якраз ми ні з ким не сварилися.
Те, що роблять поляки це таке саме скотство як було раніше зі сторони Росії з торговими війнами. Є СОТ, є структури ЄС які займаються такими проблемами. Наші магазини забиті польською продукцією, хай думають.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:52
unicdima написав: pesikot написав:
Я все чекав на цеunicdima
, ти хочешь, щоб ми ще більше розсварились з нашими союзниками
А потім що буде ? Ти ж у нас такий розумний, можешь зрозуміти, що Україна залишиться без допомогиА без допомоги нам - кабзда.
Ти цього хочешь, так чи ні ? Відповідай
Тому так, треба щоб хтось дорослий поїхав і розрулив ситуацію, бо тут діти з сірниками граються
Знову брешеш, якраз ми ні з ким не сварилися.
Те, що роблять поляки це таке саме скотство як було раніше зі сторони Росії з торговими війнами. Є СОТ, є структури ЄС які займаються такими проблемами. Наші магазини забиті польською продукцією, хай думають.
Ти жопою не крутиВідповідай, ти хочешь щоб Україна залишилась без допомоги чи ні ?
Ти хочешь розв"язати сусідські торгові війни на радість рашистам ?
Так чи ні ?
І ти про закони згадав.
Тож згадай, як ти виправдовував затримання при перетині кордонів.
Згадав ? чи ні ?
То ж, або ти за виконання законів всюди, або стули пельку
Бо як в Україні порушують закони, так ти перший, хто це підтримує
А як проти України порушують закони, так ти волаєшь, а де закони ? чому не по закону ?
Або труси, або хрестик
Посєрєдінє нє получіться
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:59
О...
А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.
А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс.
Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...
І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...
То хто ви кажете є? Фашисти?[/quote]
Не розумію, як можна писати такі дурниці. До вас що не доходить, що демобілізація після 24міс - це миттєва поразка. Вам вже не буде куди повертатись, хіба одразу в Польщу.[/quote]
Згоден.
Не розумію як можна писати такі дурниці.
До вас не доходить, що якщо панькатись з мільйонами ухилянтів, і позбавляти фронт права на заміну, то цей “жах без кінця для фронту” -- зрештою вильється у “жахливий кінець” для вас всіх?
барабашов написав:
Боба тебе к психиатру надо и срочно
Кто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма?
“дякую, дуже дякую”.
От той чувак, що волав про фашистів -- якраз, здається, будівельник. Фотки викладав як санвузли робить.
Поки ми вже 22міс як не в ямах, то в хлівах живемо, зі “зручностями на вулиці”.[/quote]
Боба - то есть если я в профильной теме, в той которой ты писал как хорошо ты "не впотиваешь" якщо совсем не топить в квартире(при плюс 13) и как ты любишь по горам лазить и в палатке месяцами жить, выложу фото ремонта сортира после затопления там, или замены унитаза на новый, ну или раковину коцнул и поменял - то у тебя я сразу становлюсь девелопером микрорайонов монолита, который(бетон) украли у военных с линии маннергейма???
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:06
unicdima написав: beee написав:
Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится
І по якому закону поляки блокують нам кордон?
Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:17
flyman написав: холява написав: Дюрі-бачі написав:
Хтось хоч як герой загинув, а от один наш студент дуже хотів воювати, нарешті потрапив на фронт і в перше ж чергування зловив снаряд, після якого його залишки тільки по ДНК впізнали.
Це війна а не відбірковий матч .
Дуже ЗЛЕ що гинуть наші люди .
На жаль, я с тим , не дуже рідко стикався .
щодо обіцяних державою 15М: "я нікому нічого не должена"
Держава виконує своі зобов,язання .
Я вам пропоную поспілкуватись з сімьями похованих .
Як залишитесь живим і здоровим , то і нам розповісте .
Як ні , залиште Приватну пошту на форумі для родичів .Нехай звертаются до мене .
Я вас з будь чого складу , з чого запропонують ваши ріднесеньки .[/quote]
С пропавшими без вести как дела обстоят?
И как обстоят дела с погибшими на глазах свидетелей, но не доставленнх как тело в медсанчасть? Ведь при отсутствии броника никаких выплат не светит($-чик подтвердит), а кто подпишет в доках что он был и человек, тела которого физически нет - погиб?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:20
Успіх написав:
Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!
І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик?
Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити?
Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))
pesikot написав:
А без допомоги нам - кабзда.
А заварювати цю кашу, розуміючи, що без допомоги - кабзда, розумно було?)))
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