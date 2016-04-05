Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці Всі подробиці 15:00 03.01
Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.
Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.
Доброго вечора!
Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))
Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!"
Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! Буде так: Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік
А що - самі ж винні, що про себе не подбали)) Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт! Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!
А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли: - немає достатньо роботів/дронів - немає найманців з бідних країн - фронтовики - вже виснажені і втомлені
- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти!
Тож, попереду найцікавіше! Не перемикайтесь!😁😁😁
оригинального поста Боба про МРЭО и заломать лохов в камуфлированный бусик найти не могу, поэтому спрошу тут - откуда дровишки и есть ли преценденты?
Schmit написав:Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.
Бо чекали, думали вдасться домовитися, чекали на новий уряд, а ці теж виявилися скотами.
Schmit написав:Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.
Бо чекали, думали вдасться домовитися, чекали на новий уряд, а ці теж виявилися скотами.
Скот всюди бачить тільки скот
Розуму не вистачає, що з сірниками гратись не можна
Вы, товарищ капитан 2-го ранга, отличаетесь от ребенка лишь размерами детородных органов и умением жрать водку в неограниченных размерах.
Schmit написав:Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.
Бо чекали, думали вдасться домовитися, чекали на новий уряд, а ці теж виявилися скотами.
Кругом вороги, скоти, ухилянти ... а тільки слуги в білому, і ні при чому. Може пора передати владу? (голос ЛАДа за кадром: "Ім'я сєстра")
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!
І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик? Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити? Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))
Ну давай ще раз: 1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів! 2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к (це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Успіх написав:Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!
І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик? Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити? Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))
Ну давай ще раз: 1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів! 2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к (це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Приходить дембель-успіх у Львів (потяги не ходять, машиністи мобілізовані), світла нема (ухилянти електрики позвільнялися), івно в унітазі не зливається (сантехніки сидять в криївках по хуторах), жінка збирає дощову воду в тазіки та гріє на підвіконнику в баклажках щоб підмитися https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html і зустрічає прокислим борщем ...
Упіх на порозі розвертається і бігом в тецека: "Ротація закончілась! Вєрніть негайно мну обратно, туди де котів годував коубасом"!
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 21:05, всього редагувалось 5 разів.
Andrey2512 написав:[quТак тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!
І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик? Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити? Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))
Ну давай ще раз: 1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів! 2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к (це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
=====
Приходить дембель-успіх у Львів (потяги не ходять, машиністи мобілізовані), світла нема (ухилянти електрики позвільнялися), гівно в унітазі не зливається (сантехніки сидять в криївках по хуторах), жінка збирає дощову воду в тазіки та гріє на підвіконнику в баклажках щоб підмитися https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html і зустрічає прокислим борщем ...
Упіх на порозі розвертається і бігом в тецека: "Ротація закончілась! Вєрніть негайно мну обратно, туди де котів годував коабасом"![/quote]
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Ну і ще раз)) Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому... Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️ Травень. - те саме.... І т.д.
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!