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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6200620162026203>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.

а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:23

  Andrey2512 написав:
  pesikot написав:А без допомоги нам - кабзда.

А заварювати цю кашу, розуміючи, що без допомоги - кабзда, розумно було?)))

А ти кого зараз запитував ?

Чи ти контекст розмови зовсім не віддупляєшь ?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:32

  Успіх написав:
  Bobua написав:

Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці
Всі подробиці
15:00 03.01

Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.

Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.

Доброго вечора!

Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))

Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!" :mrgreen:

Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! :mrgreen:
Буде так:
Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік :mrgreen:

А що - самі ж винні, що про себе не подбали))
Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт!
Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!

А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли:
- немає достатньо роботів/дронів
- немає найманців з бідних країн
- фронтовики - вже виснажені і втомлені

- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти! :lol:

Тож, попереду найцікавіше!
Не перемикайтесь!😁😁😁

оригинального поста Боба про МРЭО и заломать лохов в камуфлированный бусик найти не могу, поэтому спрошу тут - откуда дровишки и есть ли преценденты?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:34

  Schmit написав:Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.

Бо чекали, думали вдасться домовитися, чекали на новий уряд, а ці теж виявилися скотами.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:41

  unicdima написав:
  Schmit написав:Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.

Бо чекали, думали вдасться домовитися, чекали на новий уряд, а ці теж виявилися скотами.

Скот всюди бачить тільки скот

Розуму не вистачає, що з сірниками гратись не можна
Вы, товарищ капитан 2-го ранга, отличаетесь от ребенка лишь размерами детородных органов и умением жрать водку в неограниченных размерах.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:45

  unicdima написав:
  Schmit написав:Зрозуміло, що поляки порушують законодавство ЄС. Потрібно спробувати домовитись або вирішувати суперечку у судах - вимагати мільярдні компенсації збитків. Щось про позови від наших транспортних компаній поки не чути.

Бо чекали, думали вдасться домовитися, чекали на новий уряд, а ці теж виявилися скотами.

Кругом вороги, скоти, ухилянти ... а тільки слуги в білому, і ні при чому.
Може пора передати владу? (голос ЛАДа за кадром: "Ім'я сєстра")
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:48

500-300=

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!

І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик?
Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити?
Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))

Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:54

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!

І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик?
Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити?
Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))

Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?

Приходить дембель-успіх у Львів (потяги не ходять, машиністи мобілізовані),
світла нема (ухилянти електрики позвільнялися),
івно в унітазі не зливається (сантехніки сидять в криївках по хуторах),
жінка збирає дощову воду в тазіки та гріє на підвіконнику в баклажках щоб підмитися
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
і зустрічає прокислим борщем ...

Упіх на порозі розвертається і бігом в тецека: "Ротація закончілась! Вєрніть негайно мну обратно, туди де котів годував коубасом"!
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 21:05, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:вимагати мільярдні компенсації збитків

схаменіться з вимогами

https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vi ... yeprypasy/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:13

Все ж дуже просто!©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:[quТак тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!

І як ти вважаєш, хто більше заслуговує на заміну: ти, морально втомлений, чи якийсь штурмовик?
Далі... Ти ж бачиш, що відбувається на фронті. Як вважаєщ, доцільно когось міняти? Людей тотально не вистачає, Рашка місцями йде у наступ, а тебе відпочити відпустити?
Скільки йшла Друга світова?) Когось з фронтовиків відпускали "для заміни"?))

Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?

=====

Приходить дембель-успіх у Львів (потяги не ходять, машиністи мобілізовані),
світла нема (ухилянти електрики позвільнялися),
гівно в унітазі не зливається (сантехніки сидять в криївках по хуторах),
жінка збирає дощову воду в тазіки та гріє на підвіконнику в баклажках щоб підмитися
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
і зустрічає прокислим борщем ...

Упіх на порозі розвертається і бігом в тецека: "Ротація закончілась! Вєрніть негайно мну обратно, туди де котів годував коабасом"![/quote]

=======

Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.

Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!

Що не так? :wink:
Які ще відмазки будуть? :mrgreen:
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  #<1 ... 6200620162026203>
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