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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:19
Успіх написав:
Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
Що не так?
Які ще відмазки будуть?
Ви ще довго спроможні задрОчивати форум ?
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холява
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:19
Хто підставив оборонку під ракети? Долярчики, Унікдіми, ви як думаєте?
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Schmit
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:29
Всі подарунки від поляків давно припинилися, зараз іде мізер за гроші по контрактах в яких вони самі зацікавлені.
Взагалі я у нас не бачив нічого польського, є німецькі, турецькі, азербайджанські, румунські, болгарські, чеські, американські зразки зброї.
Саме прикольне було, що до однієї ЗУшки інструкція була з ПМР(Придністров'я)
може від русскіх з Ковбасної?)))
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unicdima
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:33
холява написав:
Ви ще довго
Я вже другий раз за сьогодні прошу не звертати на мене увагу і не писати мені!
Дякую!
п.с.
Ухилянти 100500раз пишуть одні і тіж відмазки, а я їм 100500раз пояснюю одне і теж))
Ходимо по колу))
А потім мене місцевий ухилянт блокує, бо "занудна поведінка"))
Хоч сам він теж ігнорує/стирає/не відповідає на ПРОСТЕ питання: "чому не на фронті?"
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Успіх
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:41
Успіх
ПЛЯЯЯЯЯЯ .......
На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?
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холява
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:47
холява
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Може про Іордан побалакаем ?
Обережно. На таку пропозицію долярчик показує обрізаного..
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Hotab
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:01
Hotab
Вітаю !
Як Ви , як долетіли ?
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холява
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:02
холява написав: Успіх написав:
Ну і ще раз))
Ви ще довго спроможні ?
Є три варіанти: 1) поки модери не забокують, а два інші - сумні, в сумі дають 500..
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fler
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:09
fler написав: холява написав: Успіх написав:
Ну і ще раз))
Ви ще довго спроможні ?
Є три варіанти: 1) поки модери не забокують, а два інші - сумні, в сумі дають 500..
Та ДА , 500 дуже тяжкі ! "АВАТАРИ"
Хочь вмовляй ,хочь ні .....
Ранок дуже тяжкий - етілове пробудження .....
А потім " ДЕНЬ СУРКА "
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 05 січ, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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