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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6201620262036204>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:19

  Успіх написав:Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.

Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!

Що не так? :wink:
Які ще відмазки будуть? :mrgreen:


Ви ще довго спроможні задрОчивати форум ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:19

Хто підставив оборонку під ракети? Долярчики, Унікдіми, ви як думаєте?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:29

  prodigy написав:
  Schmit написав:вимагати мільярдні компенсації збитків

схаменіться з вимогами

https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vi ... yeprypasy/

Всі подарунки від поляків давно припинилися, зараз іде мізер за гроші по контрактах в яких вони самі зацікавлені.
Взагалі я у нас не бачив нічого польського, є німецькі, турецькі, азербайджанські, румунські, болгарські, чеські, американські зразки зброї.
Саме прикольне було, що до однієї ЗУшки інструкція була з ПМР(Придністров'я) :D може від русскіх з Ковбасної?)))
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:33

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  холява написав:Ви ще довго
Я вже другий раз за сьогодні прошу не звертати на мене увагу і не писати мені!
Дякую! :D

п.с.
Ухилянти 100500раз пишуть одні і тіж відмазки, а я їм 100500раз пояснюю одне і теж))
Ходимо по колу))

А потім мене місцевий ухилянт блокує, бо "занудна поведінка"))
Хоч сам він теж ігнорує/стирає/не відповідає на ПРОСТЕ питання: "чому не на фронті?" ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:41

Успіх

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:47

холява ,


Може про Іордан побалакаем ?


Обережно. На таку пропозицію долярчик показує обрізаного..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:01

Hotab
Вітаю !
Як Ви , як долетіли ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:02

  холява написав:
  Успіх написав:Ну і ще раз))


Ви ще довго спроможні ?

Є три варіанти: 1) поки модери не забокують, а два інші - сумні, в сумі дають 500..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:06

  Успіх написав:А потім мене місцевий ухилянт блокує, бо "занудна поведінка"))
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:09

  fler написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Ну і ще раз))


Ви ще довго спроможні ?

Є три варіанти: 1) поки модери не забокують, а два інші - сумні, в сумі дають 500..



Та ДА , 500 дуже тяжкі ! "АВАТАРИ"
Хочь вмовляй ,хочь ні .....
Ранок дуже тяжкий - етілове пробудження .....
А потім " ДЕНЬ СУРКА "
Востаннє редагувалось холява в П'ят 05 січ, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 6201620262036204>
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