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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6201620262036204
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:36

  холява написав:Hotab
Вітаю !
Як Ви , як долетіли ?

Доброго.
Переліт в Африку , якщо нічний, то завжди важко. Цього разу дива не сталось.
Може колись накоплю «миль» (смайлів , бонусів) і буду до квитка від авіакомпанії (АК) «доплачувати» за 1 клас, де крісла майже лежать. Бо не допомагають ні міцні напої перед, ні легкі (вино) , які розносять на борту. Фактично ніч не сплю.
Долярчик, жду від тебе співчуття, як важко занзібарівському ухилянту)) :mrgreen:

З поганих новин (для держави). АК розглядає (і не тільки вона одна, а всі які працюють на ООН в Африці і Азії) вивіз персоналу в Європу. Бо є загроза зриву довгострокових контрактів з ООН через проблеми з перетином кордону.
Крім того для тих, хто ніколи не був у ЗСУ (чисті цивільні) є загроза в окоп. Для екс-військових вона менша. Бо штат воєнльотів в ЗСУ укомплектовано, а на окоп офіцерів-льотчиків поки що нема волі відправляти. А от чистого цивільного запросто можуть забрати «мити снаряди».
Коротше якщо таке (релокація) трапиться, то там вже недовго і до перереєстрації АК в іншій країні. Тут вже втрата серйозних сум податків.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:38

Успіх логіка в цьому є… але яка тоді формула перемоги?

Я про що. Мобілізують 500к ухилянтів, далі що? Це ж, з урахуванням дембелю, для утримання лбз?

Рашка там вже щось знову збирає, вистачить нас? Чи це тимчасова міра, потім ще 500к.

І ще. Якось роздули про цю мобілізацію.. а по факту, у нас вона вже 2 роки йде. Навіщо було так питання у суспільстві підіймати? Вот твоя особиста думка
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:46

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Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:46

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Востаннє редагувалось холява в П'ят 05 січ, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:47

  Schmit написав:Хто підставив оборонку під ракети? Долярчики, Унікдіми, ви як думаєте?

Ви знаєте, з тим, що оті перевірки ким-попало та суди без допусків до таємниці, є косяками, безумовно можна погодитись.
Але це лише трохи ускладнює ворогу добування інфи. Бо для збереження таємниці потрібен увесь комплекс заходів. Починаючи з відбору до допуску. А серед кого обирати? Добре, що потрібних робітників знайдуть з навичками. Плюс відбір усіх інших впритул до бухгалтерів.
Бо, наприклад, засекретили хто конкретно серед інших таких же виконує спецзавдання в частині, а відомість зп нетаємна і всі бачать в кого премія. А також уся бухгалтерія.

Проблема спецперевіряючих та суди створити... А хто ж тоді увесь комплекс заходів зробить?
Тому мабуть є сенс у таємниці тільки оперативної інформації. Ну і захист від ракет самого виробництва.
А гратися у таємницю місць - це скоріше імітація дій.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:50

flyman тоді про який відпочинок може мріяти Успіх?

Хіба що зібрати заработане за 22 місяці та поїхати за кордон.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:53

  Andrey2512 написав:flyman тоді про який відпочинок може мріяти Успіх?

Хіба що зібрати заработане за 22 місяці та поїхати за кордон.

Він недалекий, йому тут вже і порохоботи, і зеботи, і ухилянти, і пофесійгі військові, і військові пернсіонери, і мобілізовані, і добровольці 100500 раз повторили, що мобілізація != демобілізація, що він може не мастурбувати на неї, так як фонтанірованія і релакса йому не буде.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:55

  Andrey2512 написав:Успіх логіка в цьому є… але яка тоді формула перемоги?
Закулісні переговори/домовленості США/Британії/ЄС з піда-рашкою.
  Andrey2512 написав:Я про що. Мобілізують 500к ухилянтів, далі що? Це ж, з урахуванням дембелю, для утримання лбз?
Це на поточний 2024р. А далі - в завтрашній день(2025рік) можуть дивитись не тільки лиш всі ©
  Andrey2512 написав:Якось роздули про цю мобілізацію.. а по факту, у нас вона вже 2 роки йде. Навіщо було так питання у суспільстві підіймати? Вот твоя особиста думка
Бо цього разу більш масштабнішу мобілізацію хочуть провести... - а роздули.... бо люблять роздувати, як про контрнаступ(щоб ворог боявся/щоб не думав, що ми здаємось)
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  #<1 ... 6201620262036204
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