Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:36

холява написав: Hotab

Вітаю !

Як Ви , як долетіли ? Вітаю !Як Ви , як долетіли ?

Доброго.Переліт в Африку , якщо нічний, то завжди важко. Цього разу дива не сталось.Може колись накоплю «миль» (смайлів , бонусів) і буду до квитка від авіакомпанії (АК) «доплачувати» за 1 клас, де крісла майже лежать. Бо не допомагають ні міцні напої перед, ні легкі (вино) , які розносять на борту. Фактично ніч не сплю.Долярчик, жду від тебе співчуття, як важко занзібарівському ухилянту))З поганих новин (для держави). АК розглядає (і не тільки вона одна, а всі які працюють на ООН в Африці і Азії) вивіз персоналу в Європу. Бо є загроза зриву довгострокових контрактів з ООН через проблеми з перетином кордону.Крім того для тих, хто ніколи не був у ЗСУ (чисті цивільні) є загроза в окоп. Для екс-військових вона менша. Бо штат воєнльотів в ЗСУ укомплектовано, а на окоп офіцерів-льотчиків поки що нема волі відправляти. А от чистого цивільного запросто можуть забрати «мити снаряди».Коротше якщо таке (релокація) трапиться, то там вже недовго і до перереєстрації АК в іншій країні. Тут вже втрата серйозних сум податків.