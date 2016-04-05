RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 620362046205620662076208>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:58

Життя - вдалось!©)))

  Hotab написав:Долярчик, жду від тебе співчуття, як важко занзібарівському ухилянту))
Та я бачу, як ти там на пляжі...
https://youtube.com/shorts/zSK_f26eMfo? ... THLKGHAXqT
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:01

можновладців також так футболять які собі "виїздили"?

https://inforesist.org/ua/zvilnenij-iz-polonu-zahisnik-mariupolya-zayaviv-shho-navit-cherez-rik-ne-otrimav-posvidchennya-ubd/
mephala
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 07.04.14
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:01

  Успіх написав:
  Hotab написав:Долярчик, жду від тебе співчуття, як важко занзібарівському ухилянту))
Та я бачу, як ти там на пляжі...
https://youtube.com/shorts/zSK_f26eMfo? ... THLKGHAXqT

:oops: :oops: :oops:
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21590
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02

Успіх щось я не вірю в ці перемовини, що вони взагалі потрібні комусь.

А те, що в країні немає далекого планування - це точно. Шкода, що тільки нами доводиться закривати дірки. «500к на 2024 рік, поки допомога з заходу йде, а потім щось придумаємо»

flyman щось мені здається, що вже в нікого в країні спокою не буде, на жаль…
Andrey2512
 
Повідомлень: 707
З нами з: 04.04.22
Подякував: 52 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:04

  Andrey2512 написав:Успіх щось я не вірю в ці перемовини, що вони взагалі потрібні комусь.

А те, що в країні немає далекого планування - це точно. Шкода, що тільки нами доводиться закривати дірки. «500к на 2024 рік, поки допомога з заходу йде, а потім щось придумаємо»

flyman щось мені здається, що вже в нікого в країні спокою не буде, на жаль…

Так як не змогли зібрати 500К ухилянтів, то ми змушені (поганий народ дістався, а в нас було ще багато креативних ідей) йти на перемовини із великою неохотою та докорами.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:05

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо цього разу більш масштабнішу мобілізацію хочуть провести... - а роздули.... бо люблять роздувати, як про контрнаступ(щоб ворог боявся/щоб не думав, що ми здаємось)
писдёшь . подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался 2. шоб враг не начал делать тоже самое симметрично. А когда кричат как про Крым это означает... кое что другое.

А що насправді відбувається, це дійсно питання.

Бо Муженко казав про необхідність нових бригад, корпусів...
А Залужний про фронтове стажування бійців (тобто про доукомплектування тих, що є).

З іншого боку щось не так чути, як греміло по усіх смі раніше, про формування і тренування частин за кордоном. І спробуй зрозумій, чи таємницю розводять, чи справді зменшилась така підготовка.

Заплутують)))
Ну і якось сумніви беруть про нові бригади з ... немотивованих.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27527
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:05

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Долярчик, жду від тебе співчуття, як важко занзібарівському ухилянту))
Та я бачу, як ти там на пляжі...
https://youtube.com/shorts/zSK_f26eMfo? ... THLKGHAXqT

:oops: :oops: :oops:

Як думаєш, на такий гачечок, клюне риба-флер і відправить свого чоловіка за соткою на фронт? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:06

  Успіх написав:
  Hotab написав:Долярчик, жду від тебе співчуття, як важко занзібарівському ухилянту))
Та я бачу, як ти там на пляжі...
https://youtube.com/shorts/zSK_f26eMfo? ... THLKGHAXqT

поістьорся у Занзі-Барі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:10

)))))

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Та я бачу, як ти там на пляжі...
https://youtube.com/shorts/zSK_f26eMfo? ... THLKGHAXqT

:oops: :oops: :oops:

Як думаєш, на такий гачечок, клюне риба-флер і відправить свого чоловіка за соткою на фронт? :mrgreen:


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 10570
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:11

  beee написав:Чоловіка з Дніпра який їхав з маленькою дитиною серед ночі на трасі на закарпатському блокпосту витягали з машини в Бус і викрали. Не дали віддати ні гроші ні документи. Дружина з дитиною на трасі залишись самі

Вообще не понимаю как в головах политической верхушки уживаются их слова с их же делами. Методы совка, мы катится в какую то махровую диктатуру. По факту в новостях рф показывает видео с нашими закрытыми границами и пакованием людей в бус, с намёками "посмотрите как выглядит железный занавес и диктатура" (Опережая вопрос, нет я не смотрю их новости, мне рассказала знакомая из Сум, по каким-то причинам они их мониторят)

В тылу творится дичайший бардак. Сегодня у того же Лачена читал про какие то невероятные хищения на подрядах одной семьи для ЗСУ. За два года приобретены люксовые авто, дома, земли в Кончазаспе. ДБР заведены дела, но контракты продолжают и дальше подписываться. При этом контракты на совершенно разные вещи: еда, одежда, др.
Какой-то депутат из Ровно пакует миллионы в пакеты АТБ, дома оружие, золото, монеты, покупает отели.

И в то же время защитники Мариуполя не могут получить убд из-за какой-то грёбаной советской системы с какими-то бумажками, которые естественно остались в Марике.

У некоего Руслан-Давид читал, что некоторые из полетевших в Марик не удостоились ниякими відзнаками.

Короче, я подозреваю, что "тому що не втік" в ухо кто-то сладко рассказывает сказки венского леса.

"Таков путь"(с) Мандалорец
hume
 
Повідомлень: 9367
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 620362046205620662076208>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 151798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 539741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 16859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2197)
05.01.2024 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.