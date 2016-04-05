Та я бачу, як ти там на пляжі...
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:58
Життя - вдалось!©)))
Та я бачу, як ти там на пляжі...
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:01
можновладців також так футболять які собі "виїздили"?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:01
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02
Успіх щось я не вірю в ці перемовини, що вони взагалі потрібні комусь.
А те, що в країні немає далекого планування - це точно. Шкода, що тільки нами доводиться закривати дірки. «500к на 2024 рік, поки допомога з заходу йде, а потім щось придумаємо»
flyman щось мені здається, що вже в нікого в країні спокою не буде, на жаль…
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:04
Так як не змогли зібрати 500К ухилянтів, то ми змушені (поганий народ дістався, а в нас було ще багато креативних ідей) йти на перемовини із великою неохотою та докорами.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:05
А що насправді відбувається, це дійсно питання.
Бо Муженко казав про необхідність нових бригад, корпусів...
А Залужний про фронтове стажування бійців (тобто про доукомплектування тих, що є).
З іншого боку щось не так чути, як греміло по усіх смі раніше, про формування і тренування частин за кордоном. І спробуй зрозумій, чи таємницю розводять, чи справді зменшилась така підготовка.
Заплутують)))
Ну і якось сумніви беруть про нові бригади з ... немотивованих.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:05
Як думаєш, на такий гачечок, клюне риба-флер і відправить свого чоловіка за соткою на фронт?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:06
поістьорся у Занзі-Барі
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:10
)))))
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:11
Вообще не понимаю как в головах политической верхушки уживаются их слова с их же делами. Методы совка, мы катится в какую то махровую диктатуру. По факту в новостях рф показывает видео с нашими закрытыми границами и пакованием людей в бус, с намёками "посмотрите как выглядит железный занавес и диктатура" (Опережая вопрос, нет я не смотрю их новости, мне рассказала знакомая из Сум, по каким-то причинам они их мониторят)
В тылу творится дичайший бардак. Сегодня у того же Лачена читал про какие то невероятные хищения на подрядах одной семьи для ЗСУ. За два года приобретены люксовые авто, дома, земли в Кончазаспе. ДБР заведены дела, но контракты продолжают и дальше подписываться. При этом контракты на совершенно разные вещи: еда, одежда, др.
Какой-то депутат из Ровно пакует миллионы в пакеты АТБ, дома оружие, золото, монеты, покупает отели.
И в то же время защитники Мариуполя не могут получить убд из-за какой-то грёбаной советской системы с какими-то бумажками, которые естественно остались в Марике.
У некоего Руслан-Давид читал, что некоторые из полетевших в Марик не удостоились ниякими відзнаками.
Короче, я подозреваю, что "тому що не втік" в ухо кто-то сладко рассказывает сказки венского леса.
"Таков путь"(с) Мандалорец
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