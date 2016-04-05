Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:11

beee написав: Чоловіка з Дніпра який їхав з маленькою дитиною серед ночі на трасі на закарпатському блокпосту витягали з машини в Бус і викрали. Не дали віддати ні гроші ні документи. Дружина з дитиною на трасі залишись самі Чоловіка з Дніпра який їхав з маленькою дитиною серед ночі на трасі на закарпатському блокпосту витягали з машини в Бус і викрали. Не дали віддати ні гроші ні документи. Дружина з дитиною на трасі залишись самі

Вообще не понимаю как в головах политической верхушки уживаются их слова с их же делами. Методы совка, мы катится в какую то махровую диктатуру. По факту в новостях рф показывает видео с нашими закрытыми границами и пакованием людей в бус, с намёками "посмотрите как выглядит железный занавес и диктатура" (Опережая вопрос, нет я не смотрю их новости, мне рассказала знакомая из Сум, по каким-то причинам они их мониторят)В тылу творится дичайший бардак. Сегодня у того же Лачена читал про какие то невероятные хищения на подрядах одной семьи для ЗСУ. За два года приобретены люксовые авто, дома, земли в Кончазаспе. ДБР заведены дела, но контракты продолжают и дальше подписываться. При этом контракты на совершенно разные вещи: еда, одежда, др.Какой-то депутат из Ровно пакует миллионы в пакеты АТБ, дома оружие, золото, монеты, покупает отели.И в то же время защитники Мариуполя не могут получить убд из-за какой-то грёбаной советской системы с какими-то бумажками, которые естественно остались в Марике.У некоего Руслан-Давид читал, что некоторые из полетевших в Марик не удостоились ниякими відзнаками.Короче, я подозреваю, что "тому що не втік" в ухо кто-то сладко рассказывает сказки венского леса."Таков путь"(с) Мандалорец