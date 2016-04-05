Успіх написав:Бо цього разу більш масштабнішу мобілізацію хочуть провести... - а роздули.... бо люблять роздувати, як про контрнаступ(щоб ворог боявся/щоб не думав, що ми здаємось)
писдёшь . подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался 2. шоб враг не начал делать тоже самое симметрично. А когда кричат как про Крым это означает... кое что другое.
А що насправді відбувається, це дійсно питання.
Бо Муженко казав про необхідність нових бригад, корпусів... А Залужний про фронтове стажування бійців (тобто про доукомплектування тих, що є).
З іншого боку щось не так чути, як греміло по усіх смі раніше, про формування і тренування частин за кордоном. І спробуй зрозумій, чи таємницю розводять, чи справді зменшилась така підготовка.
Заплутують))) Ну і якось сумніви беруть про нові бригади з ... немотивованих.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Чоловіка з Дніпра який їхав з маленькою дитиною серед ночі на трасі на закарпатському блокпосту витягали з машини в Бус і викрали. Не дали віддати ні гроші ні документи. Дружина з дитиною на трасі залишись самі
Вообще не понимаю как в головах политической верхушки уживаются их слова с их же делами. Методы совка, мы катится в какую то махровую диктатуру. По факту в новостях рф показывает видео с нашими закрытыми границами и пакованием людей в бус, с намёками "посмотрите как выглядит железный занавес и диктатура" (Опережая вопрос, нет я не смотрю их новости, мне рассказала знакомая из Сум, по каким-то причинам они их мониторят)
В тылу творится дичайший бардак. Сегодня у того же Лачена читал про какие то невероятные хищения на подрядах одной семьи для ЗСУ. За два года приобретены люксовые авто, дома, земли в Кончазаспе. ДБР заведены дела, но контракты продолжают и дальше подписываться. При этом контракты на совершенно разные вещи: еда, одежда, др. Какой-то депутат из Ровно пакует миллионы в пакеты АТБ, дома оружие, золото, монеты, покупает отели.
И в то же время защитники Мариуполя не могут получить убд из-за какой-то грёбаной советской системы с какими-то бумажками, которые естественно остались в Марике.
У некоего Руслан-Давид читал, что некоторые из полетевших в Марик не удостоились ниякими відзнаками.
Короче, я подозреваю, что "тому що не втік" в ухо кто-то сладко рассказывает сказки венского леса.
vitaliiangel написав:подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался
А може, щоб ухилян мав час підготовитись/завершити всі свої справи... ))
flyman написав:Мобікі з прискорених курсів молодих бійців підуть на заміну вибувших. Професійні військові будуть сидіти в глибоких тилах, бо в них занадто багато проінвестовано і вони "оверкваліфаєд", їх потрібно тримати на схроні
Нас відпустять додому, щоб реально відпочили, а не в тилу по лісах у палатках матюкали владу і спивалися! Ну і закордон не будуть випускати( будуть берегти!)