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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02
Успіх щось я не вірю в ці перемовини, що вони взагалі потрібні комусь.
А те, що в країні немає далекого планування - це точно. Шкода, що тільки нами доводиться закривати дірки. «500к на 2024 рік, поки допомога з заходу йде, а потім щось придумаємо»
flyman щось мені здається, що вже в нікого в країні спокою не буде, на жаль…
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Andrey2512
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:04
Andrey2512 написав:Успіх
щось я не вірю в ці перемовини, що вони взагалі потрібні комусь.
А те, що в країні немає далекого планування - це точно. Шкода, що тільки нами доводиться закривати дірки. «500к на 2024 рік, поки допомога з заходу йде, а потім щось придумаємо»flyman
щось мені здається, що вже в нікого в країні спокою не буде, на жаль…
Так як не змогли зібрати 500К ухилянтів, то ми змушені (поганий народ дістався, а в нас було ще багато креативних ідей) йти на перемовини із великою неохотою та докорами.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 05 січ, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:05
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Бо цього разу більш масштабнішу мобілізацію хочуть провести... - а роздули.... бо люблять роздувати, як про контрнаступ(щоб ворог боявся/щоб не думав, що ми здаємось)
писдёшь . подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался 2. шоб враг не начал делать тоже самое симметрично. А когда кричат как про Крым это означает... кое что другое.
А що насправді відбувається, це дійсно питання.
Бо Муженко казав про необхідність нових бригад, корпусів...
А Залужний про фронтове стажування бійців (тобто про доукомплектування тих, що є).
З іншого боку щось не так чути, як греміло по усіх смі раніше, про формування і тренування частин за кордоном. І спробуй зрозумій, чи таємницю розводять, чи справді зменшилась така підготовка.
Заплутують)))
Ну і якось сумніви беруть про нові бригади з ... немотивованих.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:05
Як думаєш, на такий гачечок, клюне риба-флер і відправить свого чоловіка за соткою на фронт?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:06
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:10
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:11
beee написав:
Чоловіка з Дніпра який їхав з маленькою дитиною серед ночі на трасі на закарпатському блокпосту витягали з машини в Бус і викрали. Не дали віддати ні гроші ні документи. Дружина з дитиною на трасі залишись самі
Вообще не понимаю как в головах политической верхушки уживаются их слова с их же делами. Методы совка, мы катится в какую то махровую диктатуру. По факту в новостях рф показывает видео с нашими закрытыми границами и пакованием людей в бус, с намёками "посмотрите как выглядит железный занавес и диктатура" (Опережая вопрос, нет я не смотрю их новости, мне рассказала знакомая из Сум, по каким-то причинам они их мониторят)
В тылу творится дичайший бардак. Сегодня у того же Лачена читал про какие то невероятные хищения на подрядах одной семьи для ЗСУ. За два года приобретены люксовые авто, дома, земли в Кончазаспе. ДБР заведены дела, но контракты продолжают и дальше подписываться. При этом контракты на совершенно разные вещи: еда, одежда, др.
Какой-то депутат из Ровно пакует миллионы в пакеты АТБ, дома оружие, золото, монеты, покупает отели.
И в то же время защитники Мариуполя не могут получить убд из-за какой-то грёбаной советской системы с какими-то бумажками, которые естественно остались в Марике.
У некоего Руслан-Давид читал, что некоторые из полетевших в Марик не удостоились ниякими відзнаками.
Короче, я подозреваю, что "тому що не втік" в ухо кто-то сладко рассказывает сказки венского леса.
"Таков путь"(с) Мандалорец
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:13
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 05 січ, 2024 23:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:14
vitaliiangel написав:
подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался
А може, щоб ухилян мав час підготовитись/завершити всі свої справи... ))
flyman написав:
Мобікі з прискорених курсів молодих бійців підуть на заміну вибувших. Професійні військові будуть сидіти в глибоких тилах, бо в них занадто багато проінвестовано і вони "оверкваліфаєд", їх потрібно тримати на схроні
Нас відпустять додому, щоб реально відпочили, а не в тилу по лісах у палатках матюкали владу і спивалися!
Ну і закордон не будуть випускати( будуть берегти!)
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:15
Успіх написав:
А може, щоб ухилян мав час підготовитись/завершити всі свої справи... ))
да конешно. Встречу военкома скажу у меня срочные дела на ближ. 10 лет. Как порешаю - зайду.
hume написав:
В тылу творится дичайший бардак
власти надо определяться воровать или воевать. Я думаю это будет главный аргумент, когда нам начнут отказывать в помощи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 05 січ, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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