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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:17
hume
Или он действительно оторванный от реальности или что-то еще.
То про контрнаступ кричали громче всех, теперь 500к собирают на весь мир.
И это на 3-ий год войны. Когда сбежали за хабар все, кто при бабках и кому было не лень.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:19
prodigy написав:
"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. ... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней. ... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - сказав Кадиров.
Зазначається, що свою пропозицію глава Чечні озвучив у ході шикування силових підрозділів республіки у Грозному. Там же показали відеозвернення полонених, які просять зняти "абсурдні санкції, які ні на що не впливають" проти родичів Кадирова, його коней та літака.
"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - каже один із наших військових.
Так же смотрел его видео, где он обращаясь на своём языке говорит, что нужно убивать семьи неугодных, если этих неугодных не могут по каким-то причинам найти. То есть фактически узаконивает кровную месть. Это нужно знать, чтоб понимать с кем мы имеем дело и по какой причине закончилась война в Чечне. И почему им до сих пор платят дань.
Жестокость это единственный метод, который понимают животные (русские)
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hume
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:23
Успіх написав: vitaliiangel написав:
подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался
А може, щоб ухилян мав час підготовитись/завершити всі свої справи... ))
flyman написав:
Мобікі з прискорених курсів молодих бійців підуть на заміну вибувших. Професійні військові будуть сидіти в глибоких тилах, бо в них занадто багато проінвестовано і вони "оверкваліфаєд", їх потрібно тримати на схроні
Нас відпустять додому, щоб реально відпочили, а не в тилу по лісах у палатках матюкали владу і спивалися!
Ну і закордон не будуть випускати( будуть берегти!)
А ще дадуть кожному демобілізованому по незайманці.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:23
Andrey2512 написав:
И это на 3-ий год войны. Когда сбежали за хабар все, кто при бабках и кому было не лень
Та отож!
А почали б 15-18міс тому мобілізувати більшими групами і по трохи замінювати нас, то вже б зараз "взад" би могли по-трошки забирати нас(старих обстріляних профі) з дому на фронт!
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:28
flyman написав:
А ще дадуть кожному демобілізованому по незайманці
Філіпінку!))
Так що давай завтра дуй в ТЦК!))
Коли ще в тебе буде такий шанс заробляти 120К/міс і потім за ці кошти вибирати собі, хоч філіпінку, хоч нігерійку?))
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:34
Andrey2512 написав: unicdima написав:
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.
а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?
Это политика в интересах государства. Когда ты думаешь. Сейчас неважно ситуаивнг или стратегически. Все с нашей ситуации выжимают максимум, независимо от названииэя их страны.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:41
Успіх написав:
Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Востаннє редагувалось hume
в Суб 06 січ, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:44
hume написав: Andrey2512 написав: unicdima написав:
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.
а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?
Это политика в интересах государства. Когда ты думаешь. Сейчас неважно ситуаивнг или стратегически. Все с нашей ситуации выжимают максимум, независимо от названииэя их страны.
То може досить "захищати Європу", укласти тимчасове (яке стане постійним) припинення вогню, а око Саурона хай відсвічує на НАТО, в яке нас не візьмуть (і яке шоколадний вписав, а нелох не виписав із того що на паузі). А ми будем спостерігати за майстер класом партнерів, і чекати коли пропливе труп ворога по ріці життя.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 05 січ, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:44
hume написав: Успіх написав:
Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепр. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
Успіх написав:
Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:46
Успіх написав: hume написав: Успіх написав:
Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепр. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
Успіх написав:
Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
А в львівській, 1к, яка виглядає як 3к, ні світла, ні води, ні каналізації, зато
дємбєль
мобілізація, на яку надрачував Успіх.
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