"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. ... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней. ... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - сказав Кадиров.



Зазначається, що свою пропозицію глава Чечні озвучив у ході шикування силових підрозділів республіки у Грозному. Там же показали відеозвернення полонених, які просять зняти "абсурдні санкції, які ні на що не впливають" проти родичів Кадирова, його коней та літака.



"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - каже один із наших військових.

