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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6204620562066207>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:23

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:подумай сам масштабную мобилизацию проводят ТИХО. 1. шоб ухылянт в нору не закопался
А може, щоб ухилян мав час підготовитись/завершити всі свої справи... ))
  flyman написав:Мобікі з прискорених курсів молодих бійців підуть на заміну вибувших. Професійні військові будуть сидіти в глибоких тилах, бо в них занадто багато проінвестовано і вони "оверкваліфаєд", їх потрібно тримати на схроні
Нас відпустять додому, щоб реально відпочили, а не в тилу по лісах у палатках матюкали владу і спивалися!
Ну і закордон не будуть випускати( будуть берегти!) :)

А ще дадуть кожному демобілізованому по незайманці.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:23

Не вміють стратегічно мислити!

  Andrey2512 написав:И это на 3-ий год войны. Когда сбежали за хабар все, кто при бабках и кому было не лень
Та отож!
А почали б 15-18міс тому мобілізувати більшими групами і по трохи замінювати нас, то вже б зараз "взад" би могли по-трошки забирати нас(старих обстріляних профі) з дому на фронт!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:28

Шанс! Він випадає лише раз!©))

  flyman написав:А ще дадуть кожному демобілізованому по незайманці
Філіпінку!))
Так що давай завтра дуй в ТЦК!))
Коли ще в тебе буде такий шанс заробляти 120К/міс і потім за ці кошти вибирати собі, хоч філіпінку, хоч нігерійку?))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:34

  Andrey2512 написав:
  unicdima написав:З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.

а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?

Это политика в интересах государства. Когда ты думаешь. Сейчас неважно ситуаивнг или стратегически. Все с нашей ситуации выжимают максимум, независимо от названииэя их страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:41

  Успіх написав:Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?

Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.

Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Востаннє редагувалось hume в Суб 06 січ, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:44

  hume написав:
  Andrey2512 написав:
  unicdima написав:З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.

а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?

Это политика в интересах государства. Когда ты думаешь. Сейчас неважно ситуаивнг или стратегически. Все с нашей ситуации выжимают максимум, независимо от названииэя их страны.

То може досить "захищати Європу", укласти тимчасове (яке стане постійним) припинення вогню, а око Саурона хай відсвічує на НАТО, в яке нас не візьмуть (і яке шоколадний вписав, а нелох не виписав із того що на паузі). А ми будем спостерігати за майстер класом партнерів, і чекати коли пропливе труп ворога по ріці життя.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 січ, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:44

Все ж дуже просто!©

  hume написав:
  Успіх написав:Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?

Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.

Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепр. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд

Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
  Успіх написав:Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.

Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:46

  Успіх написав:
  hume написав:
  Успіх написав:Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?

Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.

Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепр. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд

Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
  Успіх написав:Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.

Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!

А в львівській, 1к, яка виглядає як 3к, ні світла, ні води, ні каналізації, зато дємбєль мобілізація, на яку надрачував Успіх.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:47

Прогноз на 2024. Очень тезисно, что ждёт Россию.
▪️В условиях неопределенности и кризиса у Кремля будет выбор — (a) оставить все как есть, (b) усилить репрессии, (c) пойти на реформы. По большому счету, при Путине выбор вариантов состоит из a и b. Но по мере усиления кризиса первый пункт будет зависеть исключительно от финансовых возможностей государства. И по мере сокращения социальных плюшек могут усиливаться репрессии.
▪️Итог. Есть большие риски, что в 2024 году Кремль ожидает что-то похожее на паралич власти и утрату контроля над происходящим. Выходом из кризиса мог бы стать добровольный отказ от стремления к контролю и власти, обретение готовности к принятию перемен и гибкость мышления. То есть, речь идет о трансформации режима в сторону демократии. Но «путинизм» и в хорошие времена избегал структурных реформ. Ждать их сейчас, в эпоху гибридной войны с Западом — наивно. Резюмирую. 2024 год это Рубикон для режима. Особенно, в случае возникновения сценария «невозможное» [совокупности всевозможных бед и напастей], а риски этого велики
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:48

  hume написав:, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом.
думается белорусские фронтовики своё место купили. на такую службу а так же на блокпосты желающих вероятно миллион. А когда много желающих билеты растут в цене.
vitaliiangel
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