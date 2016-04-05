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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:23
Andrey2512 написав:
И это на 3-ий год войны. Когда сбежали за хабар все, кто при бабках и кому было не лень
Та отож!
А почали б 15-18міс тому мобілізувати більшими групами і по трохи замінювати нас, то вже б зараз "взад" би могли по-трошки забирати нас(старих обстріляних профі) з дому на фронт!
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:28
flyman написав:
А ще дадуть кожному демобілізованому по незайманці
Філіпінку!))
Так що давай завтра дуй в ТЦК!))
Коли ще в тебе буде такий шанс заробляти 120К/міс і потім за ці кошти вибирати собі, хоч філіпінку, хоч нігерійку?))
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:34
Andrey2512 написав: unicdima написав:
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.
а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?
Это политика в интересах государства. Когда ты думаешь. Сейчас неважно ситуаивнг или стратегически. Все с нашей ситуации выжимают максимум, независимо от названииэя их страны.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:41
Успіх написав:
Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Востаннє редагувалось hume
в Суб 06 січ, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:44
hume написав: Andrey2512 написав: unicdima написав:
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.
а Угорщина?)) І в ЄС, і отримує кеш з РФ) Як тобі такий формат?
Это политика в интересах государства. Когда ты думаешь. Сейчас неважно ситуаивнг или стратегически. Все с нашей ситуации выжимают максимум, независимо от названииэя их страны.
То може досить "захищати Європу", укласти тимчасове (яке стане постійним) припинення вогню, а око Саурона хай відсвічує на НАТО, в яке нас не візьмуть (і яке шоколадний вписав, а нелох не виписав із того що на паузі). А ми будем спостерігати за майстер класом партнерів, і чекати коли пропливе труп ворога по ріці життя.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 05 січ, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:44
hume написав: Успіх написав:
Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепр. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
Успіх написав:
Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:46
Успіх написав: hume написав: Успіх написав:
Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепр. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
Успіх написав:
Ну і ще раз))
Березень 2024 - мобілізували 50К ухилянтів на тренування в ліси під бульбашами >>> а тих, що там у лісах були вже півроку-рік, відправляють до нас(до Успіхів) на фронт >>> відповідно Успіхи, передавши їм зброю і всі речі, демобілізуються/їдуть додому...
Квітень 2024 - аналогічно, як і в березні ☝️
Травень. - те саме....
І т.д.
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
А в львівській, 1к, яка виглядає як 3к, ні світла, ні води, ні каналізації, зато
дємбєль
мобілізація, на яку надрачував Успіх.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:47
Прогноз на 2024. Очень тезисно, что ждёт Россию.
▪️В условиях неопределенности и кризиса у Кремля будет выбор — (a) оставить все как есть, (b) усилить репрессии, (c) пойти на реформы. По большому счету, при Путине выбор вариантов состоит из a и b. Но по мере усиления кризиса первый пункт будет зависеть исключительно от финансовых возможностей государства. И по мере сокращения социальных плюшек могут усиливаться репрессии.
▪️Итог. Есть большие риски, что в 2024 году Кремль ожидает что-то похожее на паралич власти и утрату контроля над происходящим. Выходом из кризиса мог бы стать добровольный отказ от стремления к контролю и власти, обретение готовности к принятию перемен и гибкость мышления. То есть, речь идет о трансформации режима в сторону демократии. Но «путинизм» и в хорошие времена избегал структурных реформ. Ждать их сейчас, в эпоху гибридной войны с Западом — наивно. Резюмирую. 2024 год это Рубикон для режима. Особенно, в случае возникновения сценария «невозможное» [совокупности всевозможных бед и напастей], а риски этого велики
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:48
hume написав:
, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом.
думается белорусские фронтовики своё место купили. на такую службу а так же на блокпосты желающих вероятно миллион. А когда много желающих билеты растут в цене.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:53
flyman написав:
А в львівській, 1к, яка виглядає як 3к, ні світла, ні води, ні каналізації, зато дємбєль мобілізація, на яку надрачував Успіх.
Тобі що, як в школі пояснювати "кругообіг води"?
Читай шевелячи губами!!!
Забрали, 50К/міс умовних сантехніків, електриків, трактористів, баристів з тилу... - відповідно 50К/міс і повернули в тил з фронту!
Тобто, мобілізували зранку сантехніка Васю, а вже по обіді, чи завтра зранку - демобілізували сантехніка Миколу
І так по колу!
Ферштейн?!
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