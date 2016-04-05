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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:00
Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...
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detroytred
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:01
detroytred написав:
Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...
За рік виходить в нуль.
Колись чув, що такса на "державну роботу" в 1 річний оклад.
Тіпа "бізнес".
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flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:06
flyman написав:
11К грн чистого доходу в місяць. Ти сам хоть в це віриш.
Ми ж на фінансовому форумі!
Ми ж знаємо, якщо скирду не "підтримувати", то вона швидко розійдеться/розтратиться!
Тому, чому б і не піти в атб охоронцем, чи розкладати там товарна полицях?
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Успіх
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:08
Успіх написав: flyman написав:
11К грн чистого доходу в місяць. Ти сам хоть в це віриш.
Ми ж на фінансовому форумі!
Ми ж знаємо, якщо скирду не "підтримувати", то вона швидко розійдеться/розтратиться!
Тому, чому б і не піти в атб охоронцем, чи розкладати там товарна полицях?
Успіх на дємбєлі 2
asti написав:
Записки карусельщика 2...
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была
1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника
)
11. АТБ, Файно, кофе...
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flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:18
Успіх
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Yama
Тому, чому б і не піти в атб охоронцем, чи розкладати там товарна полицях?
в шарф-трубі і без ковідного сертифіката потирає руки, щоб Успіха поставити раком в львівському АТБ. За всі образи.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:20
Успіх написав:
Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>
Доллярчик, це тому що я до тієї сторінки ще не дочитав.
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hume
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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