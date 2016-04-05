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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6205620662076208>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:00

Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:01

  detroytred написав:Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...

За рік виходить в нуль.
Колись чув, що такса на "державну роботу" в 1 річний оклад.
Тіпа "бізнес".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:06

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  flyman написав:11К грн чистого доходу в місяць. Ти сам хоть в це віриш.
Ми ж на фінансовому форумі!
Ми ж знаємо, якщо скирду не "підтримувати", то вона швидко розійдеться/розтратиться!
Тому, чому б і не піти в атб охоронцем, чи розкладати там товарна полицях? :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:08

Успіх на дємбєлі 2

  Успіх написав:
  flyman написав:11К грн чистого доходу в місяць. Ти сам хоть в це віриш.
Ми ж на фінансовому форумі!
Ми ж знаємо, якщо скирду не "підтримувати", то вона швидко розійдеться/розтратиться!
Тому, чому б і не піти в атб охоронцем, чи розкладати там товарна полицях? :)


Успіх на дємбєлі 2
  asti написав:Записки карусельщика 2...

Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.

1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была
1039 за бумагу.

2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.

3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30

4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.

5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3

6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...:(

7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.

8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.

9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)

10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника ;) )

11. АТБ, Файно, кофе... :)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:18

Успіх ,


Тому, чому б і не піти в атб охоронцем, чи розкладати там товарна полицях? :)


Yama в шарф-трубі і без ковідного сертифіката потирає руки, щоб Успіха поставити раком в львівському АТБ. За всі образи. :D
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:20

  Успіх написав:Так я приблизно так і написав пару сторінок тому>>>

Доллярчик, це тому що я до тієї сторінки ще не дочитав. :D
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:37

  detroytred написав:Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...

в моё время откосить от армии стоила 600уе а служить рядом с домом 1200 уе. Причём откосить было проще. А рядом с домом разрешалось не только лишь всем, надо было быть чьим-то сыночком. Самая блатная служба была какого нибудь нач.части на бобике возить. Туда вапще ни за какие деньги. Водила всегда чистенький, сытый, умытый. Даже кухня завидовала.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:41

  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:18

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.

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flyman
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  #<1 ... 6205620662076208>
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