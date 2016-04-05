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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6205620662076208
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:20

  vitaliiangel написав:
Прогноз на 2024. Очень тезисно, что ждёт Россию.
▪️В условиях неопределенности и кризиса у Кремля будет выбор — (a) оставить все как есть, (b) усилить репрессии, (c) пойти на реформы. По большому счету, при Путине выбор вариантов состоит из a и b. Но по мере усиления кризиса первый пункт будет зависеть исключительно от финансовых возможностей государства. И по мере сокращения социальных плюшек могут усиливаться репрессии.
▪️Итог. Есть большие риски, что в 2024 году Кремль ожидает что-то похожее на паралич власти и утрату контроля над происходящим. Выходом из кризиса мог бы стать добровольный отказ от стремления к контролю и власти, обретение готовности к принятию перемен и гибкость мышления. То есть, речь идет о трансформации режима в сторону демократии. Но «путинизм» и в хорошие времена избегал структурных реформ. Ждать их сейчас, в эпоху гибридной войны с Западом — наивно. Резюмирую. 2024 год это Рубикон для режима. Особенно, в случае возникновения сценария «невозможное» [совокупности всевозможных бед и напастей], а риски этого велики

Это откуда?
А ракеты когда в Рашке закончатся? 😂

Контрнаступление провалилось, теперь снова ждём развала РФ
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А тем временем:

Российские силы, продолжая обстреливать Харьков, готовят крупномасштабное наступление на город в ближайшие недели, сообщает британская газета The Telegraph.

https://amp.dw.com/ru/the-telegraph-vsu-gotovatsa-k-novomu-nastupleniu-rossii-na-harkov/a-67902613
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:29

  Andrey2512 написав:А тем временем:

Российские силы, продолжая обстреливать Харьков, готовят крупномасштабное наступление на город в ближайшие недели, сообщает британская газета The Telegraph.

https://amp.dw.com/ru/the-telegraph-vsu-gotovatsa-k-novomu-nastupleniu-rossii-na-harkov/a-67902613

Харків "за три дня" там не пишуть?
flyman
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  #<1 ... 6205620662076208
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