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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6203620462056206
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:37

  detroytred написав:Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...

в моё время откосить от армии стоила 600уе а служить рядом с домом 1200 уе. Причём откосить было проще. А рядом с домом разрешалось не только лишь всем, надо было быть чьим-то сыночком. Самая блатная служба была какого нибудь нач.части на бобике возить. Туда вапще ни за какие деньги. Водила всегда чистенький, сытый, умытый. Даже кухня завидовала.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:41

  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:18

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:20

  vitaliiangel написав:
Прогноз на 2024. Очень тезисно, что ждёт Россию.
▪️В условиях неопределенности и кризиса у Кремля будет выбор — (a) оставить все как есть, (b) усилить репрессии, (c) пойти на реформы. По большому счету, при Путине выбор вариантов состоит из a и b. Но по мере усиления кризиса первый пункт будет зависеть исключительно от финансовых возможностей государства. И по мере сокращения социальных плюшек могут усиливаться репрессии.
▪️Итог. Есть большие риски, что в 2024 году Кремль ожидает что-то похожее на паралич власти и утрату контроля над происходящим. Выходом из кризиса мог бы стать добровольный отказ от стремления к контролю и власти, обретение готовности к принятию перемен и гибкость мышления. То есть, речь идет о трансформации режима в сторону демократии. Но «путинизм» и в хорошие времена избегал структурных реформ. Ждать их сейчас, в эпоху гибридной войны с Западом — наивно. Резюмирую. 2024 год это Рубикон для режима. Особенно, в случае возникновения сценария «невозможное» [совокупности всевозможных бед и напастей], а риски этого велики

Это откуда?
А ракеты когда в Рашке закончатся? 😂

Контрнаступление провалилось, теперь снова ждём развала РФ
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А тем временем:

Российские силы, продолжая обстреливать Харьков, готовят крупномасштабное наступление на город в ближайшие недели, сообщает британская газета The Telegraph.

https://amp.dw.com/ru/the-telegraph-vsu-gotovatsa-k-novomu-nastupleniu-rossii-na-harkov/a-67902613
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:29

  Andrey2512 написав:А тем временем:

Российские силы, продолжая обстреливать Харьков, готовят крупномасштабное наступление на город в ближайшие недели, сообщает британская газета The Telegraph.

https://amp.dw.com/ru/the-telegraph-vsu-gotovatsa-k-novomu-nastupleniu-rossii-na-harkov/a-67902613

Харків "за три дня" там не пишуть?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 02:54

flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:

Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.


https://tsn.ua/ru/amp/exclusive/huzhe-chem-skabeeva-arahamiya-obvinil-mirovye-smi-v-rasprostranenii-otkrovennyh-feykov-1977307.html
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 03:53

  detroytred написав:Віталіан
Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...

Ви забуваєте про навчання
yama
 
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  #<1 ... 6203620462056206
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