detroytred написав:Віталіан Те, що розповідали рік тому: 2-3 куо. щоб призвали. Частина поруч з хатою...
в моё время откосить от армии стоила 600уе а служить рядом с домом 1200 уе. Причём откосить было проще. А рядом с домом разрешалось не только лишь всем, надо было быть чьим-то сыночком. Самая блатная служба была какого нибудь нач.части на бобике возить. Туда вапще ни за какие деньги. Водила всегда чистенький, сытый, умытый. Даже кухня завидовала.
flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
Прогноз на 2024. Очень тезисно, что ждёт Россию. ▪️В условиях неопределенности и кризиса у Кремля будет выбор — (a) оставить все как есть, (b) усилить репрессии, (c) пойти на реформы. По большому счету, при Путине выбор вариантов состоит из a и b. Но по мере усиления кризиса первый пункт будет зависеть исключительно от финансовых возможностей государства. И по мере сокращения социальных плюшек могут усиливаться репрессии. ▪️Итог. Есть большие риски, что в 2024 году Кремль ожидает что-то похожее на паралич власти и утрату контроля над происходящим. Выходом из кризиса мог бы стать добровольный отказ от стремления к контролю и власти, обретение готовности к принятию перемен и гибкость мышления. То есть, речь идет о трансформации режима в сторону демократии. Но «путинизм» и в хорошие времена избегал структурных реформ. Ждать их сейчас, в эпоху гибридной войны с Западом — наивно. Резюмирую. 2024 год это Рубикон для режима. Особенно, в случае возникновения сценария «невозможное» [совокупности всевозможных бед и напастей], а риски этого велики
Это откуда? А ракеты когда в Рашке закончатся? 😂
Контрнаступление провалилось, теперь снова ждём развала РФ
Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.