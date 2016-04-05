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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6204620562066207
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 09:51

  flyman написав:+100500

Активісти і обивателі. Пацани і чушпани.
Закони і по понятіям.
Баланс. Від держави - де все повинно по закону, і до зони - де все по понятіям.

Коли по законам активісти не можуть, то баланс зміщується до понятій...
Хоча можна і понятія узаконити))

Але. Ілюзія, коли чушпани відчули себе пацанами... Трошки тимчасово приподнялися)); бо умови склалися; або ризикнули спробувати.
Як в класика - "тварь я дрожащая или право имею".
Бо справжні пацани (з пересічних) - це пацани і перед пацанами...
Це дійсно круті хлопці; крутіші пацанів від природи. Бо б'ються з цими природними мачо, не маючи за плечима нічого, окрім отого пацанячого духу.
Таких я за все життя зустрічав менше, ніж пальців на руці.

Все відносно в цьому житті.
Але єдиний критерій, який вказує на реальний пацан чи ні, це --- постійна його боротьба з такими ж крутими пацанами. А не з чушпанами)))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:12

detroytred вы ещё и философ.
военный философ это как шампунь и майонез, в одном флаконе.
Hotab видел такой вертолётик ?
https://www.youtube.com/shorts/3slH48V6OsE
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:30

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.

Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:35

  Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:

Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.


https://tsn.ua/ru/amp/exclusive/huzhe-chem-skabeeva-arahamiya-obvinil-mirovye-smi-v-rasprostranenii-otkrovennyh-feykov-1977307.html

Когда политики несут откровенную чушь/лошь и не отвечают за свои слова это очень тревожный звоночек. Уровень Африка, латинская Америка, ближний восток.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:37

  Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:

Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.


https://tsn.ua/ru/amp/exclusive/huzhe-chem-skabeeva-arahamiya-obvinil-mirovye-smi-v-rasprostranenii-otkrovennyh-feykov-1977307.html

так от хто істинний автор мема про 2-3 тижня, а не Люся
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:41

чушпан, тушкан, барс

  Успіх написав:
  freeze написав:Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка.
Та яка це "шутка"?
ЧушпанИ вони! ЧушпанИ!!!
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тушкан
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:04

  hume написав:
  freeze написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.

сериал называется не так, а: "Слово пацана, черкаш на асфальте**"

**
значение (**): это когда пацан сходил по большому в туалет и у пацана осталась на унитазе полоска от rоBна
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:12

  Успіх написав:
  freeze написав:Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка.
Та яка це "шутка"?
ЧушпанИ вони! ЧушпанИ!!!
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Ти коло кожної каки таке пишеш?)
Шото агітація в нас виходить не впєчатляюща, ніхто не согласився.
надо фотку з горами бабок. Або з злачних мєст з шампанським шпіртом і сіськами. :lol:
Кіно мені якось не йде, не вистачає нервів. Літом викрав в одній хаті пригоди швейка Гашека. Нічо така книжка, підходяща. Якшо шо я її потім в школі лишив мож ще комусь пригодиться :lol:
Banderlog
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  #<1 ... 6204620562066207
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