Активісти і обивателі. Пацани і чушпани. Закони і по понятіям. Баланс. Від держави - де все повинно по закону, і до зони - де все по понятіям.
Коли по законам активісти не можуть, то баланс зміщується до понятій... Хоча можна і понятія узаконити))
Але. Ілюзія, коли чушпани відчули себе пацанами... Трошки тимчасово приподнялися)); бо умови склалися; або ризикнули спробувати. Як в класика - "тварь я дрожащая или право имею". Бо справжні пацани (з пересічних) - це пацани і перед пацанами... Це дійсно круті хлопці; крутіші пацанів від природи. Бо б'ються з цими природними мачо, не маючи за плечима нічого, окрім отого пацанячого духу. Таких я за все життя зустрічав менше, ніж пальців на руці.
Все відносно в цьому житті. Але єдиний критерій, який вказує на реальний пацан чи ні, це --- постійна його боротьба з такими ж крутими пацанами. А не з чушпанами)))))
flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.
Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:
Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.
Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:
Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.
flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении. Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.
сериал называется не так, а: "Слово пацана, черкаш на асфальте**"
** значение (**): это когда пацан сходил по большому в туалет и у пацана осталась на унитазе полоска от rоBна
freeze написав:Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка.
Та яка це "шутка"? ЧушпанИ вони! ЧушпанИ!!!
Ти коло кожної каки таке пишеш?) Шото агітація в нас виходить не впєчатляюща, ніхто не согласився. надо фотку з горами бабок. Або з злачних мєст з шампанським шпіртом і сіськами. Кіно мені якось не йде, не вистачає нервів. Літом викрав в одній хаті пригоди швейка Гашека. Нічо така книжка, підходяща. Якшо шо я її потім в школі лишив мож ще комусь пригодиться