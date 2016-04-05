Активісти і обивателі. Пацани і чушпани. Закони і по понятіям. Баланс. Від держави - де все повинно по закону, і до зони - де все по понятіям.
Коли по законам активісти не можуть, то баланс зміщується до понятій... Хоча можна і понятія узаконити))
Але. Ілюзія, коли чушпани відчули себе пацанами... Трошки тимчасово приподнялися)); бо умови склалися; або ризикнули спробувати. Як в класика - "тварь я дрожащая или право имею". Бо справжні пацани (з пересічних) - це пацани і перед пацанами... Це дійсно круті хлопці; крутіші пацанів від природи. Бо б'ються з цими природними мачо, не маючи за плечима нічого, окрім отого пацанячого духу. Таких я за все життя зустрічав менше, ніж пальців на руці.
Все відносно в цьому житті. Але єдиний критерій, який вказує на реальний пацан чи ні, це --- постійна його боротьба з такими ж крутими пацанами. А не з чушпанами)))))
flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.
Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:
Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.
Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:
Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.
flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.
Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении. Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.
сериал называется не так, а: "Слово пацана, черкаш на асфальте**"
** значение (**): это когда пацан сходил по большому в туалет и у пацана осталась на унитазе полоска от rоBна
freeze написав:Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка.
Та яка це "шутка"? ЧушпанИ вони! ЧушпанИ!!!
Ти коло кожної каки таке пишеш?) Шото агітація в нас виходить не впєчатляюща, ніхто не согласився. надо фотку з горами бабок. Або з злачних мєст з шампанським шпіртом і сіськами. Кіно мені якось не йде, не вистачає нервів. Літом викрав в одній хаті пригоди швейка Гашека. Нічо така книжка, підходяща. Якшо шо я її потім в школі лишив мож ще комусь пригодиться
Успіх написав:Ну давай ще раз: 1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів! 2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к (це і штурмовики, і піхота, і арта...)
Що не так?
Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?
Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.
Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Гагагагагага...
Оце було влітку (і до того ще десь рік тому):
Bobua написав:
Zebra написав:
detroytred написав: [quote="5594548:Bobua"
Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема? [/quote
Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.
Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно. До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).
І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.
Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...
Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?
Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН. Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.
Чому ж одразу претензії.
Якщо міс.вчились і. міс. вже десь стояли -- то хіба розумне керівництво не здатне зрозуміти кого й куди варто далі везти? Ба більше -- командири мали би заходити в гості, проводити співбесіди, оцінювати кваліфікацію, оголошувати умови. І зарплати різні робити...
Про Бахмут вже пишуть -- що їм вся увага волонтерів, бо там медійність найвища.
А от у нас була могильна тиша, коли комбат зібрав в акт.зал і почав розказувати, що їдем в зону бой.дій. Людям -- майже без досвіду. І навіть поодинокі атошники казали потім: “та ми просто рік сиділи в бліндажі”...
Чому не міг сказати, хоча би, що там нема акт.бойових дій? Чому нижче керівництво потім метушилось посеред ночі, шукало охочих їхати на чергування, в майже не окопану лісосмугу, але навіть не сказало взяти спальники і води не дало... То ще пощастило, що попередники підвезли і затримались на день. Страшно уявити, якби хтось здав москалям інфо про перезмінку, і якби вони мали чим навалитись...
То хіба ж не краще було би заїздити маленькою групою (~10 осіб діючий бат ≈ 300осіб). Де все вже налагоджене, все розкажуть і покажуть...
.......
Але треба був новий закон про мобілізацію аби про це почали думати ідейні тиловики...