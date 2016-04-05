Bobua написав:

Zebra написав: detroytred написав:

[quote="5594548:Bobua"



Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?

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Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.



Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.

До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).



І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.



Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...



Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?

[quote="5594548:Bobua"[/quoteТоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?

Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.

Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак. Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.

Чому ж одразу претензії.Якщо міс.вчились і. міс. вже десь стояли -- то хіба розумне керівництво не здатне зрозуміти кого й куди варто далі везти?Ба більше -- командири мали би заходити в гості, проводити співбесіди, оцінювати кваліфікацію, оголошувати умови. І зарплати різні робити...Про Бахмут вже пишуть -- що їм вся увага волонтерів, бо там медійність найвища.А от у нас була могильна тиша, коли комбат зібрав в акт.зал і почав розказувати, що їдем в зону бой.дій.Людям -- майже без досвіду. І навіть поодинокі атошники казали потім: “та ми просто рік сиділи в бліндажі”...Чому не міг сказати, хоча би, що там нема акт.бойових дій?Чому нижче керівництво потім метушилось посеред ночі, шукало охочих їхати на чергування, в майже не окопану лісосмугу, але навіть не сказало взяти спальники і води не дало...То ще пощастило, що попередники підвезли і затримались на день.Страшно уявити, якби хтось здав москалям інфо про перезмінку, і якби вони мали чим навалитись...То хіба ж не краще було би заїздити маленькою групою (~10 осіб діючий бат ≈ 300осіб). Де все вже налагоджене, все розкажуть і покажуть..........