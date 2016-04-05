RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6205620662076208>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 09:51

  flyman написав:+100500

Активісти і обивателі. Пацани і чушпани.
Закони і по понятіям.
Баланс. Від держави - де все повинно по закону, і до зони - де все по понятіям.

Коли по законам активісти не можуть, то баланс зміщується до понятій...
Хоча можна і понятія узаконити))

Але. Ілюзія, коли чушпани відчули себе пацанами... Трошки тимчасово приподнялися)); бо умови склалися; або ризикнули спробувати.
Як в класика - "тварь я дрожащая или право имею".
Бо справжні пацани (з пересічних) - це пацани і перед пацанами...
Це дійсно круті хлопці; крутіші пацанів від природи. Бо б'ються з цими природними мачо, не маючи за плечима нічого, окрім отого пацанячого духу.
Таких я за все життя зустрічав менше, ніж пальців на руці.

Все відносно в цьому житті.
Але єдиний критерій, який вказує на реальний пацан чи ні, це --- постійна його боротьба з такими ж крутими пацанами. А не з чушпанами)))))
detroytred
 
Повідомлень: 27528
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:12

detroytred вы ещё и философ.
военный философ это как шампунь и майонез, в одном флаконе.
Hotab видел такой вертолётик ?
https://www.youtube.com/shorts/3slH48V6OsE
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21592
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:30

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.

Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.
hume
 
Повідомлень: 9371
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:35

  Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:

Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.


https://tsn.ua/ru/amp/exclusive/huzhe-chem-skabeeva-arahamiya-obvinil-mirovye-smi-v-rasprostranenii-otkrovennyh-feykov-1977307.html

Когда политики несут откровенную чушь/лошь и не отвечают за свои слова это очень тревожный звоночек. Уровень Африка, латинская Америка, ближний восток.
hume
 
Повідомлень: 9371
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:37

  Andrey2512 написав:flyman вспомнилась новость от 15.02.2022:

Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.


https://tsn.ua/ru/amp/exclusive/huzhe-chem-skabeeva-arahamiya-obvinil-mirovye-smi-v-rasprostranenii-otkrovennyh-feykov-1977307.html

так от хто істинний автор мема про 2-3 тижня, а не Люся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:41

чушпан, тушкан, барс

  Успіх написав:
  freeze написав:Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка.
Та яка це "шутка"?
ЧушпанИ вони! ЧушпанИ!!!
Зображення

тушкан
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:04

  hume написав:
  freeze написав:
  flyman написав:Успіх мультимільонер вернеться на Шувар, продавати трусєля і носки за плсюс мінус 11К грн чистого доходу в місяц
успих купит шувар вместе с товаром и продавцами.


Выражаясь терминологией модного там сериала Слово пацана.Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка. Лежу на полу, дай думаю качну пару серий для общего понимания, такой себе Крестный отец в совковой обработке и качественном исполнении.
Я за новогодним столом услышал слово "чушпаны". Оказалось из новомодного сериала. Посмотрел одну серию. Крестный отец это как то с большим авансом, вообще с очень большим. Решил остановиться пока кровь не пошла.

сериал называется не так, а: "Слово пацана, черкаш на асфальте**"

**
значение (**): это когда пацан сходил по большому в туалет и у пацана осталась на унитазе полоска от rоBна
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:12

  Успіх написав:
  freeze написав:Кровь на асфальте. Долчярчик это пацан, пусть и нудный, а уклонисты, которые ему предъявы кидают это чушпаны. Шутка.
Та яка це "шутка"?
ЧушпанИ вони! ЧушпанИ!!!
Зображення

Ти коло кожної каки таке пишеш?)
Шото агітація в нас виходить не впєчатляюща, ніхто не согласився.
надо фотку з горами бабок. Або з злачних мєст з шампанським шпіртом і сіськами. :lol:
Кіно мені якось не йде, не вистачає нервів. Літом викрав в одній хаті пригоди швейка Гашека. Нічо така книжка, підходяща. Якшо шо я її потім в школі лишив мож ще комусь пригодиться :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:33

  холява написав:Успіх

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?

Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:37

  hume написав:
  Успіх написав:Ну давай ще раз:
1. Будуть мобілізувати(і таки зроблять це) найближчі місяці пів ляма ухилянтів!
2. На фронті десь +/-200к, ну нехай 300к
(це і штурмовики, і піхота, і арта...)

Що не так?

Ну і найголовніше - як ти вважаєш, ухилянти і далі мають ухилятися і на форумі дулі крутити фронтовикам вже 22міс?

Нужно знать общее количество. И, я думаю, что мы очень удивимся если узнаем общее количество.

Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд


Гагагагагага...

Оце було влітку (і до того ще десь рік тому):

  Bobua написав:
  Zebra написав:
  detroytred написав:
[quote="5594548:Bobua"

Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
[/quote


Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.

Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.
До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).

І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.

Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...

Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?

Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.
Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.




Чому ж одразу претензії.

Якщо міс.вчились і. міс. вже десь стояли -- то хіба розумне керівництво не здатне зрозуміти кого й куди варто далі везти?
Ба більше -- командири мали би заходити в гості, проводити співбесіди, оцінювати кваліфікацію, оголошувати умови. І зарплати різні робити...

Про Бахмут вже пишуть -- що їм вся увага волонтерів, бо там медійність найвища.


А от у нас була могильна тиша, коли комбат зібрав в акт.зал і почав розказувати, що їдем в зону бой.дій.
Людям -- майже без досвіду. І навіть поодинокі атошники казали потім: “та ми просто рік сиділи в бліндажі”...

Чому не міг сказати, хоча би, що там нема акт.бойових дій?
Чому нижче керівництво потім метушилось посеред ночі, шукало охочих їхати на чергування, в майже не окопану лісосмугу, але навіть не сказало взяти спальники і води не дало...
То ще пощастило, що попередники підвезли і затримались на день.
Страшно уявити, якби хтось здав москалям інфо про перезмінку, і якби вони мали чим навалитись...

То хіба ж не краще було би заїздити маленькою групою (~10 осіб діючий бат ≈ 300осіб). Де все вже налагоджене, все розкажуть і покажуть...

.......


Але треба був новий закон про мобілізацію аби про це почали думати ідейні тиловики...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 6205620662076208>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 152322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 540305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.