Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 11:53
Banderlog
ПЛЯЯЯЯЯЯ .......
На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?[/quote]
Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського)
https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html
[/quote]
https://tsn.ua/other/koli-vodohrescha-2 ... 44770.html
6 січня за новим церковним календарем
Вітаю з Хрещенням Господнім!
Вам поки не слідує корчити с себе пизда....утого , це місце поки зайняте .
холява
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:17
Banderlog написав: холява написав: Успіх
ПЛЯЯЯЯЯЯ .......
На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?
Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського)
https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html
а що за зневага до української церкви?
віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
Востаннє редагувалось
Shaman
в Суб 06 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:19
hume написав:
нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
насправді так і роблять, може є якісь винятки...
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Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka