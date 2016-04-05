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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6205620662076208
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:53

Banderlog

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?[/quote]
Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html[/quote]

https://tsn.ua/other/koli-vodohrescha-2 ... 44770.html

6 січня за новим церковним календарем
Вітаю з Хрещенням Господнім!

Вам поки не слідує корчити с себе пизда....утого , це місце поки зайняте .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:17

  Banderlog написав:
  холява написав:Успіх

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?

Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html

а що за зневага до української церкви?

віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 06 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд


насправді так і роблять, може є якісь винятки...
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  #<1 ... 6205620662076208
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