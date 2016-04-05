RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6206620762086209>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:53

Banderlog

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?[/quote]
Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html[/quote]

https://tsn.ua/other/koli-vodohrescha-2 ... 44770.html

6 січня за новим церковним календарем
Вітаю з Хрещенням Господнім!
Востаннє редагувалось холява в Суб 06 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 4455 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:17

  Banderlog написав:
  холява написав:Успіх

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?

Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html

а що за зневага до української церкви?

віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 06 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд


насправді так і роблять, може є якісь винятки...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1024 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всё один к одному. Они ещё и в церковь московитов ходят. Мама дорогая
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:15

Считается, что Иисус Христос родился в 4 год до н. э.. Дата 25 декабря впервые указана Секстом Юлием Африканом в его летописи, написанной в 221 году, либо в толковании Ипполита Римского на книгу пророка Даниила, написанном до 211 года, где он пишет, что Христос родился в среду, 25 декабря, в 42-й год правления Августа.
Xenon
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:36

Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21593
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:39

  vitaliiangel написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33804
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:49

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх

А що ти тішишся?
Це означає, що в тебе ще більше зростають шанси потрапити на фронт! :wink:

От так десь буде виглядати твій перший день на фронті>>>
https://youtube.com/shorts/7DybpmRIqF4? ... Wu8HB7EgPi
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:57

  Успіх написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх

А що ти тішишся?
Це означає, що в тебе ще більше зростають шанси потрапити на фронт! :wink:

От так десь буде виглядати твій перший день на фронті>>>
https://youtube.com/shorts/7DybpmRIqF4? ... Wu8HB7EgPi

Це ти дурними думками тішишся.
Ти би за свої шанси переживав. Твоя енергія витрачається марно на марні речі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33804
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:01

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх


Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.

У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 6206620762086209>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 152397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 540381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10843)
06.01.2024 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.