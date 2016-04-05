Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 11:53
Banderlog
ПЛЯЯЯЯЯЯ .......
На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?[/quote]
Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського)
https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html
[/quote]
https://tsn.ua/other/koli-vodohrescha-2 ... 44770.html
6 січня за новим церковним календарем
Вітаю з Хрещенням Господнім!
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холява
в Суб 06 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:17
Banderlog написав: холява написав: Успіх
ПЛЯЯЯЯЯЯ .......
На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?
Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського)
https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html
а що за зневага до української церкви?
віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
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Shaman
в Суб 06 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:19
hume написав:
нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
насправді так і роблять, може є якісь винятки...
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:09
Всё один к одному. Они ещё и в церковь московитов ходят. Мама дорогая
beee
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:15
Считается, что Иисус Христос родился в 4 год до н. э.. Дата 25 декабря впервые указана Секстом Юлием Африканом в его летописи, написанной в 221 году, либо в толковании Ипполита Римского на книгу пророка Даниила, написанном до 211 года, где он пишет, что Христос родился в среду, 25 декабря, в 42-й год правления Августа.
Xenon
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:36
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
vitaliiangel
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:39
vitaliiangel написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:49
flyman написав: vitaliiangel написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
А що ти тішишся?
Це означає, що в тебе ще більше зростають шанси потрапити на фронт!
От так десь буде виглядати твій перший день на фронті>>>
https://youtube.com/shorts/7DybpmRIqF4? ... Wu8HB7EgPi
Успіх
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:57
Успіх написав: flyman написав: vitaliiangel написав: Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag. Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
А що ти тішишся?
Це означає, що в тебе ще більше зростають шанси потрапити на фронт!
От так десь буде виглядати твій перший день на фронті>>>
https://youtube.com/shorts/7DybpmRIqF4? ... Wu8HB7EgPi
Це ти дурними думками тішишся.
Ти би за свої шанси переживав. Твоя енергія витрачається марно на марні речі.
flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:01
flyman написав: vitaliiangel написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.
У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??
Bobua
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