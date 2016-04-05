vitaliiangel написав:Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
Наступним етапом мають сплакнути також і: 1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон, 2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.
У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??
ЄСПЛ взбадьорить Успіха та Бобуа дулями. Уставшим та поістершимся від того краще не стане. Але може втішити "що в сусіда корова здехла" (с) Зато вчергове прогнівите Бога своїми заздрощами. Ведете себе як Каїни. Вам визначена місія, а ви гнівите Всевишнього своїми наріканнями та богохульством. Покайтеся.
віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
ти ссилку одкривав? КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ святкує Різдво 7січня)) а так то да , я московського патріахату) якшо інтєрєсно то глава УПЦ з Буковини. Лічно з ним пив кагор за одним столом. Правда не на бруддершафт ,но з Єпіфанієм якось не пив. тут є капелан в сані капітана миропомазує та роздає обереги-ляльки мотанки таінство ляльки мотанки є. а причастя чогось нема. Думаю пора піднімать релігійне востаніє чашників.