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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6206620762086209
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:03

  Bobua написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх


Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.

У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??

ЄСПЛ взбадьорить Успіха та Бобуа дулями.
Уставшим та поістершимся від того краще не стане.
Але може втішити "що в сусіда корова здехла" (с)
Зато вчергове прогнівите Бога своїми заздрощами.
Ведете себе як Каїни.
Вам визначена місія, а ви гнівите Всевишнього своїми наріканнями та богохульством. Покайтеся.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:14

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  холява написав:Успіх

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?

Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html

а що за зневага до української церкви?

віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
ти ссилку одкривав? КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ святкує Різдво 7січня))
а так то да , я московського патріахату) якшо інтєрєсно то глава УПЦ з Буковини. Лічно з ним пив кагор за одним столом. Правда не на бруддершафт ,но з Єпіфанієм якось не пив. :lol:
тут є капелан в сані капітана миропомазує та роздає обереги-ляльки мотанки :lol: таінство ляльки мотанки є. а причастя чогось нема. Думаю пора піднімать релігійне востаніє чашників. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:[quote]Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх


Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.[/quote]

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Faceless
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  #<1 ... 6206620762086209
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