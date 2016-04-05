vitaliiangel написав:Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
Наступним етапом мають сплакнути також і: 1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон, 2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.
У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??
ЄСПЛ взбадьорить Успіха та Бобуа дулями. Уставшим та поістершимся від того краще не стане. Але може втішити "що в сусіда корова здехла" (с) Зато вчергове прогнівите Бога своїми заздрощами. Ведете себе як Каїни. Вам визначена місія, а ви гнівите Всевишнього своїми наріканнями та богохульством. Покайтеся.
віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
ти ссилку одкривав? КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ святкує Різдво 7січня)) а так то да , я московського патріахату) якшо інтєрєсно то глава УПЦ з Буковини. Лічно з ним пив кагор за одним столом. Правда не на бруддершафт ,но з Єпіфанієм якось не пив. тут є капелан в сані капітана миропомазує та роздає обереги-ляльки мотанки таінство ляльки мотанки є. а причастя чогось нема. Думаю пора піднімать релігійне востаніє чашників.
Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"? Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"? Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
Від Матвія 22:14 UMT ... "Бо багато покликаних, але мало вибраних".
Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"? Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
Спробуйте читати те, що цитуєте. Там написано "Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону." Я ніякого закону в свою чергу не порушував
віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
ти ссилку одкривав? КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ святкує Різдво 7січня)) а так то да , я московського патріахату) якшо інтєрєсно то глава УПЦ з Буковини. Лічно з ним пив кагор за одним столом. Правда не на бруддершафт ,но з Єпіфанієм якось не пив. тут є капелан в сані капітана миропомазує та роздає обереги-ляльки мотанки таінство ляльки мотанки є. а причастя чогось нема. Думаю пора піднімать релігійне востаніє чашників.
нагадаю, що київського патріархату немає. те, що Філарет каже від імені київського патріархату - то йому вже 95 років. як людині, що зробила дуже багато для української церкви, йому пробачають ці речі.
а щоб подискутувати, хто голова УПЦ МП - ти людина воцерковлена, чи як більшість - Пасха та Рідво?
Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"? Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
Від Матвія 22:14 UMT ... "Бо багато покликаних, але мало вибраних".
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. От Матфея 5:3-14