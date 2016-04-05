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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62076208620962106211>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:03

  Bobua написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх


Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.

У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??

ЄСПЛ взбадьорить Успіха та Бобуа дулями.
Уставшим та поістершимся від того краще не стане.
Але може втішити "що в сусіда корова здехла" (с)
Зато вчергове прогнівите Бога своїми заздрощами.
Ведете себе як Каїни.
Вам визначена місія, а ви гнівите Всевишнього своїми наріканнями та богохульством. Покайтеся.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:14

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  холява написав:Успіх

ПЛЯЯЯЯЯЯ .......

На утро Водохреща .
Вітаю Усіх !
Може про Іордан побалакаем ?

Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html

а що за зневага до української церкви?

віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
ти ссилку одкривав? КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ святкує Різдво 7січня))
а так то да , я московського патріахату) якшо інтєрєсно то глава УПЦ з Буковини. Лічно з ним пив кагор за одним столом. Правда не на бруддершафт ,но з Єпіфанієм якось не пив. :lol:
тут є капелан в сані капітана миропомазує та роздає обереги-ляльки мотанки :lol: таінство ляльки мотанки є. а причастя чогось нема. Думаю пора піднімать релігійне востаніє чашників. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:[quote]Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх


Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.[/quote]

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:28

Вистачить духу відповісти?

  Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України

Ну, по закону так по закону ;)

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

То по якому закону Фейслес ще не на фронті? :wink:

Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?) :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:31

Від Матвія 22:14 UMT Бо багато покликаних, але мало вибраних

  Успіх написав:
  Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України

Ну, по закону так по закону ;)

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

То по якому закону Фейслес ще не на фронті? :wink:

Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?) :shock:

Від Матвія 22:14 UMT ...
"Бо багато покликаних, але мало вибраних".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:34

  Успіх написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.

десь біля старлінка всплакнув Успіх

А що ти тішишся?
Це означає, що в тебе ще більше зростають шанси потрапити на фронт! :wink:

От так десь буде виглядати твій перший день на фронті>>>
https://youtube.com/shorts/7DybpmRIqF4? ... Wu8HB7EgPi

Успіх, ти так корову не продаш (людей на фронт не заманиш):D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 06 січ, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України

Ну, по закону так по закону ;)

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

То по якому закону Фейслес ще не на фронті? :wink:

Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?) :shock:
Спробуйте читати те, що цитуєте. Там написано "Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону." Я ніякого закону в свою чергу не порушував
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:39

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Це якого Патріархату Водохреща сьогодні?))) Церква 95 кварталу?) От тіки не надо говорити що Українського) https://radiotrek.rv.ua/news/rizdvo-ie- ... 19433.html

а що за зневага до української церкви?

віруєш у російську церкву та її патріарха Кіріла? це твій особистий вибір - але після двох років війни в Україні трохи дивно
ти ссилку одкривав? КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ святкує Різдво 7січня))
а так то да , я московського патріахату) якшо інтєрєсно то глава УПЦ з Буковини. Лічно з ним пив кагор за одним столом. Правда не на бруддершафт ,но з Єпіфанієм якось не пив. :lol:
тут є капелан в сані капітана миропомазує та роздає обереги-ляльки мотанки :lol: таінство ляльки мотанки є. а причастя чогось нема. Думаю пора піднімать релігійне востаніє чашників. :wink:

нагадаю, що київського патріархату немає. те, що Філарет каже від імені київського патріархату - то йому вже 95 років. як людині, що зробила дуже багато для української церкви, йому пробачають ці речі.

а щоб подискутувати, хто голова УПЦ МП - ти людина воцерковлена, чи як більшість - Пасха та Рідво?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:42

https://youtube.com/shorts/Cf3DsOV2Ic4? ... D3LImeRhWC
танк vs дрон
вопрос знатокам какие повреждения получил танк?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:54

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України

Ну, по закону так по закону ;)

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

То по якому закону Фейслес ще не на фронті? :wink:

Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?) :shock:

Від Матвія 22:14 UMT ...
"Бо багато покликаних, але мало вибраних".


Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
От Матфея 5:3-14
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  #<1 ... 62076208620962106211>
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