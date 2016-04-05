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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:57
США не смогут продолжать долго поставлять Украине ракеты для «Patriot», одна штука которой стоит от $2 млн до $4 млн, — The New York Times
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:00
Успіх написав: Faceless написав:
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
Успіх запамятайТЕ закон це -процедура, і державні механізми примусу. Нема закону самого по собі. Те що написано в конституції без норм покарань та справного державного механізму покарань то тільки моральний імператив) . Допустим не можно перевищувати швидкість... далі шо? Яке покарання? Штраф? І тільки якщо зафіксують. Ну тю тоді виходить швидкість можно перевищувати якщо ніхто не бачить або за гроші.
Налічіє поліцаїв на дорогах обовязкове.
І даж якшо там дікій ужас- корупція
то воно з одного боку помякшує санкції а з іншого стимулює особисту зацікавленість поліцая в виявленні правопорушення і збільшує невідворотність покарання...
Ви зрозуміли хід мислі? Треба побільше тцкашників і їхня збаласована корупційність на масовому рівні тільки на користь справі.
Без механізмів примусу сподіватись можно тільки на "внутрішнього поліцейського" тепер далі , допустим ухилянтів таки наберуть заплановану кількість.
Зара ,по оцінкам деяких експертів , сзчшників за час війни приблизно 100000. Набираєм людей в середньому з нищим рівнем "самоконтролю", тому розбігатись будуть сильніше.
Отже ідея загнати каральний апарат -держави мєнтів, сбу, тюремщиків на фронт, при всій соблазнітєльності , дурна. Їх кількість потрібно збільшувати і розвязувати їм руки.
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Banderlog
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:01
Bobua написав: flyman написав:
Німеччина не видаватиме Україні чоловіків, німецьке законодавство цього не дозволяє, – міністр юстиції та захисту прав споживачів Бушман в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Зараз в Німеччині перебувають 189 484 чоловік призовного віку.
десь біля старлінка всплакнув Успіх
Наступним етапом мають сплакнути також і:
1) ухилянти в іпенях, коли запрацює новий закон,
2) втікачі у закордоння, коли той закон чи інший -- позбавить їх громадянства і майна в Україні.
У протилежному випадку, якщо і далі буде ситуація, що за ухилення нема покарання, що хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. Як вони зупинять навалу? Людьми -- дуже навряд чи. Високоточна зброя -- проти рою орків не подіє. Як? Хім.зброя для створення загородж.валу??
Тебя на прогулку выпустили из палаты?
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beee
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:11
beee
Пусть перед уколом аминазина ещё мне ответит по поводу своего скрина за то, что на МРЭО после подачи доков на авто в будочку для перерегистрации сзаду к новым/старым власныкам авто подходит 4ка копов и с заявой "а вы в розыске" крутят незадачливых лохов в бусик незламности, потом ТЦК, учебка, палка с кирпичом, Авдеевка...
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барабашов
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:17
vitaliiangel написав:detroytred
вы ещё и философ.
военный философ это как шампунь и майонез, в одном флаконе.
Не згоден. Категорично))
Ви вважаєте, що бувший всл не в стані засвоїти абетку філософії????
Після 40 р. мені стало дійсно цікаво, як побудовано мірозданіє. По яких принципах і законах відбувається все.
Я почав з фізики...
Дійшов до рівня, що професор кафедри фізики здався і сказав прямо -- глибоко копаєте, далі ніхто не знає.
Потім електроніка. Як проходить елструм, як працює транзистор і т.д., я уявляв чітше нікуди.
Потім економіка...
Потім соціологія...
Потім філософія...
І це з урахуванням того, що школа з золотою медаллю, виш з красним. Де це все начебто вивчали.
Так от скажу: філософія є фундаментом усього. Всі закони в галузях - це лише конкретизація законів філософії до суспільства, фізики, економіки і т.д.
На жаль знання мають властивість забуватися..., але основи залишаються.
Наприклад, щоб заперечити Вам)) -- в повідомленні була соціологія, а не філософія. І в той же час погодитися, бо філософія всюди.
Я і хатха-йогу вивчав.
Але я ж не йог до купи в тому флаконі))
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 06 січ, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:17
Banderlog написав: Успіх написав: Faceless написав:
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
Успіх запамятайТЕ закон це -процедура, і державні механізми примусу. Нема закону самого по собі. Те що написано в конституції без норм покарань та справного державного механізму покарань то тільки моральний імператив) . Допустим не можно перевищувати швидкість... далі шо? Яке покарання? Штраф? І тільки якщо зафіксують. Ну тю тоді виходить швидкість можно перевищувати якщо ніхто не бачить або за гроші.
Налічіє поліцаїв на дорогах обовязкове.
І даж якшо там дікій ужас- корупція
то воно з одного боку помякшує санкції а з іншого стимулює особисту зацікавленість поліцая в виявленні правопорушення і збільшує невідворотність покарання...
Ви зрозуміли хід мислі? Треба побільше тцкашників і їхня збаласована корупційність на масовому рівні тільки на користь справі.
Без механізмів примусу сподіватись можно тільки на "внутрішнього поліцейського" тепер далі , допустим ухилянтів таки наберуть заплановану кількість.
Зара ,по оцінкам деяких експертів , сзчшників за час війни приблизно 100000. Набираєм людей в середньому з нищим рівнем "самоконтролю", тому розбігатись будуть сильніше.
Отже ідея загнати каральний апарат -держави мєнтів, сбу, тюремщиків на фронт, при всій соблазнітєльності , дурна. Їх кількість потрібно збільшувати і розвязувати їм руки.
Уже ж работяг не можуть знайти, тих же водіїнь щоб "Аннушка розліла масло".
Хто ту всю ораву ртів годуватиме? Партнери? Чи може членкині пахатимуть поля Кернела і викладати тік-токи?
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flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:28
flyman написав:
Хто ту всю ораву ртів годуватиме? Партнери?
Гадаю, що так наші чинуші й думають)))
Успіху треба не жаднічати й порєшать своє звільнення зі служби. Кажуть, що не дорого
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Andrey2512
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:33
Andrey2512 написав: flyman написав:
Хто ту всю ораву ртів годуватиме? Партнери?
Гадаю, що так наші чинуші й думають)))
Успіху треба не жаднічати й порєшать своє звільнення зі служби. Кажуть, що не дорого
Партнери натякнули, що в них є дещо сось-сось, але це не бюджетна сіська
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flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:34
Andrey2512
,
порєшать своє звільнення зі служби. Кажуть, що не дорого
Лінія Манергейма пройде по Бучі знов?
Я знав, що муху сподобалось. Ну і Віталік не проти. А вам то навіщо оці різносторонні ощущенія.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:40
Успіх написав: Faceless написав:
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Ніякий закон не може позбавити громадянства. Для цього треба міняти Конституцію України
Ну, по закону так по закону
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
То по якому закону Фейслес ще не на фронті?
Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?)
А ви не вважаєте, що гаранти конституції
, прем'єри
, депутати
- найбільші ухилянти від обов'язку захищати країну?
Все ж було:ядерна зброя
, 575 крилатих ракет X-55
, бомбардувальники Ту-95 3 штуки
, ТУ-160 8 штук
,балістичні ракети Р-17 (8К14) «Скад-В»
, дальністю до 300км,
зенітні комплекси дальньої дії С-200
, максимальна дальність ураження:
- великих дозвукових літаків: до 300 км;
- надзвукових винищувачів: до 190 км.
Але гаранти конституції та прем'єри (Кравчук, Кучма, Пустовойтенко, Кінах, Ющенко, Єхануров, Тимошенко,Янукович, Порошенко) усе це або віддали ворогу або порізали на металобрухт.
Ворогам же все то було ТРЕБА.
А наші гаранти конституції, прем'єри, депутати РОЗЗБРОЇЛИ країну і ухилились від обов'язку захищати.
І ніхто їх не судить , майно не конфіскує, у в'язницю на 3-5 років не саджає (Кравчук 200, але інші живі, на волі і з мільйонами уо на рахунках і готівкою).
А натомість пропонують воювати, зброєю, якщо по аналогії з нападом Китаю на Тибет:
луками, мушкетами і берданками
проти кулеметів, мінометів, гармат.
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