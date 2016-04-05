vitaliiangel написав:detroytred вы ещё и философ. военный философ это как шампунь и майонез, в одном флаконе.
Не згоден. Категорично))
Ви вважаєте, що бувший всл не в стані засвоїти абетку філософії????
Після 40 р. мені стало дійсно цікаво, як побудовано мірозданіє. По яких принципах і законах відбувається все.
Я почав з фізики... Дійшов до рівня, що професор кафедри фізики здався і сказав прямо -- глибоко копаєте, далі ніхто не знає. Потім електроніка. Як проходить елструм, як працює транзистор і т.д., я уявляв чітше нікуди. Потім економіка... Потім соціологія... Потім філософія... І це з урахуванням того, що школа з золотою медаллю, виш з красним. Де це все начебто вивчали.
Так от скажу: філософія є фундаментом усього. Всі закони в галузях - це лише конкретизація законів філософії до суспільства, фізики, економіки і т.д.
На жаль знання мають властивість забуватися..., але основи залишаються. Наприклад, щоб заперечити Вам)) -- в повідомленні була соціологія, а не філософія. І в той же час погодитися, бо філософія всюди.
Я і хатха-йогу вивчав. Але я ж не йог до купи в тому флаконі))
все знання світу ніколи не зроблять людину щасливою, а усмішка дидини у вісні так існують люди які мало знають і в загалі майже не читають, але вони щасливі і фізично(і ментально) здорові
"В США автор книги о семейной гармонии "Как сохранить брак" застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее пpедназначение на этой земле — посвятить себя чужим детям, а корейская писательница, автор бестселлеров "Как быть счастливым" повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочих". https://24tv.ua/ru/razvenchivaem_mifyi_ ... k_n1319861
У першу двадцятку в рейтингу світового щастя 2023 потрапили: Фінляндія; Данія; Ісландія; Ізраїль; Нідерланди; Швеція; Норвегія; Швейцарія;