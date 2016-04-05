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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6208620962106211
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 15:41

Hotab Та повівся на тролінг від Успіха)

Повірив у те, що він реально вважає, що набрав 500к ухилянтів - йому дадуть вольную
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 15:45

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred вы ещё и философ.
военный философ это как шампунь и майонез, в одном флаконе.

Не згоден. Категорично))

Ви вважаєте, що бувший всл не в стані засвоїти абетку філософії????

Після 40 р. мені стало дійсно цікаво, як побудовано мірозданіє. По яких принципах і законах відбувається все.

Я почав з фізики...
Дійшов до рівня, що професор кафедри фізики здався і сказав прямо -- глибоко копаєте, далі ніхто не знає.
Потім електроніка. Як проходить елструм, як працює транзистор і т.д., я уявляв чітше нікуди.
Потім економіка...
Потім соціологія...
Потім філософія...
І це з урахуванням того, що школа з золотою медаллю, виш з красним. Де це все начебто вивчали.

Так от скажу: філософія є фундаментом усього. Всі закони в галузях - це лише конкретизація законів філософії до суспільства, фізики, економіки і т.д.

На жаль знання мають властивість забуватися..., але основи залишаються.
Наприклад, щоб заперечити Вам)) -- в повідомленні була соціологія, а не філософія. І в той же час погодитися, бо філософія всюди.

Я і хатха-йогу вивчав.
Але я ж не йог до купи в тому флаконі))


все знання світу ніколи не зроблять людину щасливою, а усмішка дидини у вісні так
існують люди які мало знають і в загалі майже не читають, але вони щасливі і фізично(і ментально) здорові

"В США автор книги о семейной гармонии "Как сохранить брак" застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее пpедназначение на этой земле — посвятить себя чужим детям, а корейская писательница, автор бестселлеров "Как быть счастливым" повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочих".
https://24tv.ua/ru/razvenchivaem_mifyi_ ... k_n1319861


У першу двадцятку в рейтингу світового щастя 2023 потрапили:
Фінляндія;
Данія;
Ісландія;
Ізраїль;
Нідерланди;
Швеція;
Норвегія;
Швейцарія;

не встиг відвідати тільки Ізраїль :mrgreen:
prodigy
 
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  #<1 ... 6208620962106211
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