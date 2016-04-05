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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62096210621162126213>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 15:45

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred вы ещё и философ.
военный философ это как шампунь и майонез, в одном флаконе.

Не згоден. Категорично))

Ви вважаєте, що бувший всл не в стані засвоїти абетку філософії????

Після 40 р. мені стало дійсно цікаво, як побудовано мірозданіє. По яких принципах і законах відбувається все.

Я почав з фізики...
Дійшов до рівня, що професор кафедри фізики здався і сказав прямо -- глибоко копаєте, далі ніхто не знає.
Потім електроніка. Як проходить елструм, як працює транзистор і т.д., я уявляв чітше нікуди.
Потім економіка...
Потім соціологія...
Потім філософія...
І це з урахуванням того, що школа з золотою медаллю, виш з красним. Де це все начебто вивчали.

Так от скажу: філософія є фундаментом усього. Всі закони в галузях - це лише конкретизація законів філософії до суспільства, фізики, економіки і т.д.

На жаль знання мають властивість забуватися..., але основи залишаються.
Наприклад, щоб заперечити Вам)) -- в повідомленні була соціологія, а не філософія. І в той же час погодитися, бо філософія всюди.

Я і хатха-йогу вивчав.
Але я ж не йог до купи в тому флаконі))


все знання світу ніколи не зроблять людину щасливою, а усмішка дидини у вісні так
існують люди які мало знають і в загалі майже не читають, але вони щасливі і фізично(і ментально) здорові

"В США автор книги о семейной гармонии "Как сохранить брак" застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее пpедназначение на этой земле — посвятить себя чужим детям, а корейская писательница, автор бестселлеров "Как быть счастливым" повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочих".
https://24tv.ua/ru/razvenchivaem_mifyi_ ... k_n1319861


У першу двадцятку в рейтингу світового щастя 2023 потрапили:
Фінляндія;
Данія;
Ісландія;
Ізраїль;
Нідерланди;
Швеція;
Норвегія;
Швейцарія;

не встиг відвідати тільки Ізраїль :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:01

  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.
рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.
Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.
Кто вообще думает над этим.

Всі мислять, але є нюанс :wink: Як США скажуть, так і буде.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:01

Заваримо каву в Криму!)))

  Andrey2512 написав:Та повівся на тролінг від Успіха)

Повірив у те, що він реально вважає, що набрав 500к ухилянтів - йому дадуть вольную
А що - тут "чиста математика"©(Буданов) :lol:
500-300=200
Ще й на контрнаступ залишається :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:02

  flyman написав:Уже ж работяг не можуть знайти, тих же водіїнь щоб "Аннушка розліла масло".
Хто ту всю ораву ртів годуватиме? Партнери? Чи може членкині пахатимуть поля Кернела і викладати тік-токи?

То тому що роботягу працюючого в чисту простіше всього взяти. В банках недостатку працівників щось непомітно ) це союз мав нєісчєрпаємий запас трактористів. Аграрна реформа привела до того що в професія стала малопопулярною. Більшість вже на пенсії а молоді в європах дальнобойщиками.
пан флаймен , а у вас яка вос? Права тракторіста є? На вантажний автомобіль?
Я понімаю шо Ви сподіваєтесь Успіха поміняти :wink: і мити та таскати снаряди ,но є в мене підозра, що його звільняти не будуть , що набір буде на поповнення втрат ,
найбільше вакансій шепну Вам по сікрєту в штурмовиків.
В полковий оркестр і банщики вакансій мало.
Мож є смисл купить права тракторіста чи кулінарного технікуму? :wink: :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:15

  beee написав:Какова стратегия Победы?
мобилизовать ещё 500 тыщ и наклепать 1млн дронов. По моему Залужный и Зеленский её озвучивали. У нас от врагов секретов нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:15

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Какова стратегия Победы?
мобилизовать ещё 500 тыщ и наклепать 1млн дронов. По моему Залужный и Зеленский её озвучивали.

потужно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:15

Передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії не відбудеться до другого кварталу 2024 року.

Про це в суботу повідомило Міністерство оборони Данії газеті Berlingske. Йдеться про поставку, яку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обіцяла реалізувати до Нового року, акцентує газета.

"За даними Міністерства оборони, шість літаків, які повинні були доставити до Нового року, прибудуть пізніше", - пише видання.

За даними міністерства, з боку України все ще не виконано ряд умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі.

За нинішнім графіком, передача літаків повинна відбутися в другому кварталі 2024 року, уточнило відомство.

Неясно, які саме обставини призвели до зриву початкового графіка, пише Berlingske.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:18

  prodigy написав:
Передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії не відбудеться до другого кварталу 2024 року.

Про це в суботу повідомило Міністерство оборони Данії газеті Berlingske. Йдеться про поставку, яку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обіцяла реалізувати до Нового року, акцентує газета.

"За даними Міністерства оборони, шість літаків, які повинні були доставити до Нового року, прибудуть пізніше", - пише видання.

За даними міністерства, з боку України все ще не виконано ряд умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі.

За нинішнім графіком, передача літаків повинна відбутися в другому кварталі 2024 року, уточнило відомство.

Неясно, які саме обставини призвели до зриву початкового графіка, пише Berlingske.

секрет Полішинеля:
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:23

  detroytred написав:Ви вважаєте, що бувший всл не в стані засвоїти абетку філософії????
вопросы взаимоотношения пэрэсичного и государства терзали еще Платона и Цицерона. Современные концепции говорят о том что государство это СЕРВИС. Качественные услуги стоят дорого (налоги) но и для мелкого человека доступными будут много опций (пособия, соц.гарантии и прочее). При феодализме государство пэрэсичному ничего не должно. Попытки скрестить с государством феодализм тоже были, но для этого при современной глобализации надо держать границы закрытыми, иначе все разбегутся. Мы ближе ко 2му варианту. Среди моего круга общения уехать хотят даже те, кто спит в вышиванке. Патриотизма мало в современном мире.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 січ, 2024 16:27, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 62096210621162126213>
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