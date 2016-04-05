RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6210621162126213>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:23

flyman ,

професійний воєнний із Африки мав би із савани подати сигнал "сітчатка"


Був момент, що я вже повірив …
Бо якщо раніше ти не відставав від інтернет-залежного, і видавав по 5 тис повідомлень на-гора , то в 2023 лише 3.5 тис.. Віталік план виконав, а ти відстав. Мабуть готуєш пруфи для воєнкома, що сітківка вже не та…
Hotab
 
Повідомлень: 10574
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:28

Поставки Україні F-16 із Данії затримаються на півроку, — представник Міноборони країни

Він повідомив, що "деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані". Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів і логістику. Раніше сподівалися, що Україна отримає 19 літаків на початку цього року.

Xenon
 
Повідомлень: 4288
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:33

  vitaliiangel написав:Hotab удивляюсь сколько у тебя ошибочных суждений, каждое 2е. При таком % ошибок ты должно быть уже десяток вертолётов на свалку отправил.

Я такий як і ти.
Ти даєш десятки різноспрямованих прогнозів (в різних сферах) , а фактично просто переносиш рандомну інформацію, як зустрів в «300 тг-каналах».. а потім з важним пістаком приносиш свою цитату «дивіться , я вгадав».
Тобі можна, а мені ні?


Я ни разу не писал, что ухожу.


Зате ти чи не кожного першого з істеричним вищанням заганяв в ЧС, але продовжував всім відповідати)))
«Тобі можна , а мені ні?» :lol:

Більш істеричної і непостійної дописувалки я ще не зустрічав))
Hotab
 
Повідомлень: 10574
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:40

  flyman написав:

професійний воєнний із Африки мав би із савани подати сигнал "сітчатка"
ті сигнали до ср -ки.) Я першу комісію пройшов на абсолютно здоровий.) В районній поліклініці, врачі говорили на римунській мові. :lol: я тіки буна сяра знаю й послати можу.
Завернули вже з львова з артилерійської академії і потім в чернівцях поставили обмежено.
Шо на подальшу скорість польоту не вплинуло. І то дурдом тіки починався... Далі я по через 3 дня 1,5 місяця ходив по
повістці на одправку
з торбами з купленими приблудами з плачем родичів з двойною коляскою...
А тут уровєнь бєзсмислєнності проісходящого просто зашкалює
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 645
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:40

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:Hotab удивляюсь сколько у тебя ошибочных суждений, каждое 2е. При таком % ошибок ты должно быть уже десяток вертолётов на свалку отправил.

Я такий як і ти.
Ти даєш десятки різноспрямований прогнозів (в різних сферах) , а фактично просто переносиш рандомну інформацію, як зустрів в «300 тг-каналах».. а потім з важним пасивним приносиш свою цитату «дивіться , я вгадав».
Тобі можна, а мені ні?

канеш можно. Мнения тг которые я копирую в половине случаев я не разделяю, как ты (снова ошибочно) думаешь. Наполняю ветку разнообразием и немного смыслом. Писать одно и тоже это форма ментизма https://m.ilive.com.ua/health/mentizm_130590i15956.html
таким людям говорят "смени пластинку". Некоторым писателям я тоже такое рекомендую. Долдонить один и тот же прогноз - тупо. Поэтому прогнозы разные.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21598
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:43

vitaliiangel , оно то да… только зачем ты потом с важным пистаком чешешь себе перед нами ЧСВ, типа «смотрите , я угалал»)))

Если ты просто радио, без мнения и пруфов , просто транслируешь всю чушь что есть в сети, то поставь себе ник «ирпенский ретранслятор».
Но радио ни с кем не спорит, как ты))
Оно вообще в диалоги не вступает))
Hotab
 
Повідомлень: 10574
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:47

  hume написав:Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд

Не було ніякого знайомого Bee, це казки пропаганди. Взагалі ухилянти кончені брехуни.
Заміщення так і роблять, нас восени міняли якраз хлопці з білоруського кордону. Вони правда трохи зашугані були коли приймали позиції під бабахами, але нічого, звикнуть )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:47

  detroytred написав:Я почав з фізики...
Дійшов до рівня, що професор кафедри фізики здався і сказав прямо -- глибоко копаєте, далі ніхто не знає.
Потім електроніка. Як проходить елструм, як працює транзистор і т.д., я уявляв чітше нікуди.
Потім економіка...
Потім соціологія...
Потім філософія...

астанавитесь!
Процесс мышления в моменты приступа не продуктивен. Несмотря на ускоренный поток идей или образов, они лишены конкретного содержания. На самом деле происходит задержка ассоциативного мыслительного процесса, препятствующая логической и целенаправленной деятельности.

Вихревой непроизвольный наплыв разнообразных мыслей, некоторые из которых не удается додумать до конца, При ментизме мысли не просто льются рекой, они приходят со стороны, воспринимаются как чужие, навязанные, от них невозможно избавиться. Образы, воспоминания, идеи мелькают как в калейдоскопе.
https://m.ilive.com.ua/health/mentizm_130590i15956.html

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21598
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:55

  Успіх написав:То по якому закону Фейслес ще не на фронті? :wink:

Є "поважна причина"?
Чи просто "нехочіццццо"?(простими словами "клав на закон"?) :shock:

Думаю Фіала купив для своїх рупорів статус критично важливих підприємств.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:04

  fler написав:Всі мислять, але є нюанс :wink: Як США скажуть, так і буде.

США вже давно не мають авторитету у світі, їх чморять всі кому не лінь- хусити, корейці, венесуельці, іранці, русскіє, сирійці, турки і т.д.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6210621162126213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 152481
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 540464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4817)
06.01.2024 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.