професійний воєнний із Африки мав би із савани подати сигнал "сітчатка"
Був момент, що я вже повірив … Бо якщо раніше ти не відставав від інтернет-залежного, і видавав по 5 тис повідомлень на-гора , то в 2023 лише 3.5 тис.. Віталік план виконав, а ти відстав. Мабуть готуєш пруфи для воєнкома, що сітківка вже не та…
Поставки Україні F-16 із Данії затримаються на півроку, — представник Міноборони країни
Він повідомив, що "деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані". Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів і логістику. Раніше сподівалися, що Україна отримає 19 літаків на початку цього року.
vitaliiangel написав:Hotab удивляюсь сколько у тебя ошибочных суждений, каждое 2е. При таком % ошибок ты должно быть уже десяток вертолётов на свалку отправил.
Я такий як і ти. Ти даєш десятки різноспрямованих прогнозів (в різних сферах) , а фактично просто переносиш рандомну інформацію, як зустрів в «300 тг-каналах».. а потім з важним пістаком приносиш свою цитату «дивіться , я вгадав». Тобі можна, а мені ні?
Я ни разу не писал, что ухожу.
Зате ти чи не кожного першого з істеричним вищанням заганяв в ЧС, але продовжував всім відповідати))) «Тобі можна , а мені ні?»
Більш істеричної і непостійної дописувалки я ще не зустрічав))
професійний воєнний із Африки мав би із савани подати сигнал "сітчатка"
ті сигнали до ср -ки.) Я першу комісію пройшов на абсолютно здоровий.) В районній поліклініці, врачі говорили на римунській мові. я тіки буна сяра знаю й послати можу. Завернули вже з львова з артилерійської академії і потім в чернівцях поставили обмежено. Шо на подальшу скорість польоту не вплинуло. І то дурдом тіки починався... Далі я по через 3 дня 1,5 місяця ходив по повістці на одправку з торбами з купленими приблудами з плачем родичів з двойною коляскою... А тут уровєнь бєзсмислєнності проісходящого просто зашкалює
vitaliiangel написав:Hotab удивляюсь сколько у тебя ошибочных суждений, каждое 2е. При таком % ошибок ты должно быть уже десяток вертолётов на свалку отправил.
Я такий як і ти. Ти даєш десятки різноспрямований прогнозів (в різних сферах) , а фактично просто переносиш рандомну інформацію, як зустрів в «300 тг-каналах».. а потім з важним пасивним приносиш свою цитату «дивіться , я вгадав». Тобі можна, а мені ні?
канеш можно. Мнения тг которые я копирую в половине случаев я не разделяю, как ты (снова ошибочно) думаешь. Наполняю ветку разнообразием и немного смыслом. Писать одно и тоже это форма ментизма https://m.ilive.com.ua/health/mentizm_130590i15956.html таким людям говорят "смени пластинку". Некоторым писателям я тоже такое рекомендую. Долдонить один и тот же прогноз - тупо. Поэтому прогнозы разные.
vitaliiangel , оно то да… только зачем ты потом с важным пистаком чешешь себе перед нами ЧСВ, типа «смотрите , я угалал»)))
Если ты просто радио, без мнения и пруфов , просто транслируешь всю чушь что есть в сети, то поставь себе ник «ирпенский ретранслятор». Но радио ни с кем не спорит, как ты)) Оно вообще в диалоги не вступает))
hume написав:Есть люди в военной форме сидящие 22 месяца глубоко в тылу. Большинство из них с военной подготовкой. Но на полигон едет учиться знакомый Bee прямиком из своего авто следовавшего по пути из Днепра. Так нельзя делать, нужно вводить человека в реалии армии постепенно, например после полигона поменять мобилизованых местами с белорусским фронтом. Соотв белорусский и львовский фронт перекинуть ближе к линии бд
Не було ніякого знайомого Bee, це казки пропаганди. Взагалі ухилянти кончені брехуни. Заміщення так і роблять, нас восени міняли якраз хлопці з білоруського кордону. Вони правда трохи зашугані були коли приймали позиції під бабахами, але нічого, звикнуть )))
detroytred написав:Я почав з фізики... Дійшов до рівня, що професор кафедри фізики здався і сказав прямо -- глибоко копаєте, далі ніхто не знає. Потім електроніка. Як проходить елструм, як працює транзистор і т.д., я уявляв чітше нікуди. Потім економіка... Потім соціологія... Потім філософія...
астанавитесь!
Процесс мышления в моменты приступа не продуктивен. Несмотря на ускоренный поток идей или образов, они лишены конкретного содержания. На самом деле происходит задержка ассоциативного мыслительного процесса, препятствующая логической и целенаправленной деятельности.
Вихревой непроизвольный наплыв разнообразных мыслей, некоторые из которых не удается додумать до конца, При ментизме мысли не просто льются рекой, они приходят со стороны, воспринимаются как чужие, навязанные, от них невозможно избавиться. Образы, воспоминания, идеи мелькают как в калейдоскопе. https://m.ilive.com.ua/health/mentizm_130590i15956.html