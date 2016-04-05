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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6210621162126213
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:17

Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.
https://tsn.ua/zbroya/u-nyt-rozpovili-y ... 87097.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:24

  Ukrainian написав:Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.
https://tsn.ua/zbroya/u-nyt-rozpovili-y ... 87097.html

Я ж і кажу, кирдик вашій Америці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:25

  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?

яка стратегія - триматися та не здаватися.

коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:25

  vitaliiangel написав:астанавитесь!

Дик, я вже давно зупинився.
І до того ж вивчав ото все не фанатично, а основи. Не для знань, а в якості отримання інструментів.
Тепер маю достатній рівень цих інструментів, щоб! -- зрозуміти думки фахівців в цих галузях.
Щоб розуміти когось фахового, спеціалістів в своїх галузях.

А то Ви з Продиджи, гадаю, мене якимось ботаном-монстром навчання уявили))
Лише мінімальний набір знань для змоги свідомо! розуміти, що відбувається, як функціонує.

Тобто в мене підхід -- зрозуміти функціональну схему... Будь-чого.
Як воно функціонує, зв'язки, вхід-вихід функціональних блоків.

А на рівень Карнегі, Спока, Гегеля, Кейнса тощо (тобто одержимих, фанатів. Бо без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь)))
Тому вважаю себе людиною достатньо задоволеною та щасливою.

Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний.
Цікавим стає майже все.
Це як проковтнув пігулку та випирнув з Матриці. Побачив як воно є. В яких обмеженнях та ілюзіях живуть люди. Як Матриця їми керує.
detroytred
 
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