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Додано: Суб 06 січ, 2024 17:17
Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.
Додано: Суб 06 січ, 2024 17:24
Я ж і кажу, кирдик вашій Америці.
Додано: Суб 06 січ, 2024 17:25
яка стратегія - триматися та не здаватися.
коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав
Додано: Суб 06 січ, 2024 17:25
Дик, я вже давно зупинився.
І до того ж вивчав ото все не фанатично, а основи. Не для знань, а в якості отримання інструментів.
Тепер маю достатній рівень цих інструментів, щоб! -- зрозуміти думки фахівців в цих галузях.
Щоб розуміти когось фахового, спеціалістів в своїх галузях.
А то Ви з Продиджи, гадаю, мене якимось ботаном-монстром навчання уявили))
Лише мінімальний набір знань для змоги свідомо! розуміти, що відбувається, як функціонує.
Тобто в мене підхід -- зрозуміти функціональну схему... Будь-чого.
Як воно функціонує, зв'язки, вхід-вихід функціональних блоків.
А на рівень Карнегі, Спока, Гегеля, Кейнса тощо (тобто одержимих, фанатів. Бо без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь)))
Тому вважаю себе людиною достатньо задоволеною та щасливою.
Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний.
Цікавим стає майже все.
Це як проковтнув пігулку та випирнув з Матриці. Побачив як воно є. В яких обмеженнях та ілюзіях живуть люди. Як Матриця їми керує.
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