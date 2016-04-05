Ukrainian написав:Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку. https://tsn.ua/zbroya/u-nyt-rozpovili-y ... 87097.html
Дик, я вже давно зупинився. І до того ж вивчав ото все не фанатично, а основи. Не для знань, а в якості отримання інструментів. Тепер маю достатній рівень цих інструментів, щоб! -- зрозуміти думки фахівців в цих галузях. Щоб розуміти когось фахового, спеціалістів в своїх галузях.
А то Ви з Продиджи, гадаю, мене якимось ботаном-монстром навчання уявили)) Лише мінімальний набір знань для змоги свідомо! розуміти, що відбувається, як функціонує.
Тобто в мене підхід -- зрозуміти функціональну схему... Будь-чого. Як воно функціонує, зв'язки, вхід-вихід функціональних блоків.
А на рівень Карнегі, Спока, Гегеля, Кейнса тощо (тобто одержимих, фанатів. Бо без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь))) Тому вважаю себе людиною достатньо задоволеною та щасливою.
Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний. Цікавим стає майже все. Це як проковтнув пігулку та випирнув з Матриці. Побачив як воно є. В яких обмеженнях та ілюзіях живуть люди. Як Матриця їми керує.
Ukrainian написав:Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку. https://tsn.ua/zbroya/u-nyt-rozpovili-y ... 87097.html
Я ж і кажу, кирдик вашій Америці.
хто твій кумір, вже зрозуміло
й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані
й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані
У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни. вчи матчастину
fler написав:Всі мислять, але є нюанс Як США скажуть, так і буде.
США вже давно не мають авторитету у світі, їх чморять всі кому не лінь- хусити, корейці, венесуельці, іранці, русскіє, сирійці, турки і т.д.
Та да, тільки не зрозуміло, чому кацапські мажори не тікають із США до Кореї, Венесуели, Ірану, Сирії? Також не зрозуміло значне збільшення потоку мігрантів із рф саме до США та ЄС, а не до названих вами країн. Забігаючи наперед скажу, що до Китаю теж кацапи неохоче їдуть, а чому? Адже китаїзація рф набирає шалених обертів - урядові сайти вже на китайську перекладають і у вузах активно вчать і т.д. і т.п.
й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані
У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни. вчи матчастину
грозилися вони дійсно сильно, але окрім мертвого Сулеймані ми так нічого й не побачили. а написати можна багато чого...
а пам'ятаєш, як якась Сушка налякала цілий американський есмінець? кацапи це довго обговорювали. ключове слово - обговорювали...
американці намагаються грати по правилах. тому дехто вважає, що коли він грає не за правилами, то він зможе виграти. рано чи пізно всі такі умники стикаються з тим, що щось пішло не так
beee написав:«Якщо ситуація погіршиться, ми готові взяти до рук зброю»: очільник МВС про мобілізацію поліції
Ігор Клименко розповів, що поліція з початку повномасштабної війни на 80% збільшила свій функціонал — завдань стало більше й режим став жорсткіший. Водночас додаткових наборів на службу не проводили, адже розуміють, що в Україні зараз тяжка ситуація.
Схеми відкосу: 1. Влаштуватися в тцк (в саме логово) 2. Влаштуватися в поліцію 3. Прикордонну службу на західний фронт
4.Сбу 5.ДСО
а нічого що ТЦК це структура ЗСУ? і працюють там військовослужбовці