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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6211621262136214>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:24

  Ukrainian написав:Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.
https://tsn.ua/zbroya/u-nyt-rozpovili-y ... 87097.html

Я ж і кажу, кирдик вашій Америці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:25

  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?

яка стратегія - триматися та не здаватися.

коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:25

  vitaliiangel написав:астанавитесь!

Дик, я вже давно зупинився.
І до того ж вивчав ото все не фанатично, а основи. Не для знань, а в якості отримання інструментів.
Тепер маю достатній рівень цих інструментів, щоб! -- зрозуміти думки фахівців в цих галузях.
Щоб розуміти когось фахового, спеціалістів в своїх галузях.

А то Ви з Продиджи, гадаю, мене якимось ботаном-монстром навчання уявили))
Лише мінімальний набір знань для змоги свідомо! розуміти, що відбувається, як функціонує.

Тобто в мене підхід -- зрозуміти функціональну схему... Будь-чого.
Як воно функціонує, зв'язки, вхід-вихід функціональних блоків.

А на рівень Карнегі, Спока, Гегеля, Кейнса тощо (тобто одержимих, фанатів. Бо без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь)))
Тому вважаю себе людиною достатньо задоволеною та щасливою.

Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний.
Цікавим стає майже все.
Це як проковтнув пігулку та випирнув з Матриці. Побачив як воно є. В яких обмеженнях та ілюзіях живуть люди. Як Матриця їми керує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:28

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.
https://tsn.ua/zbroya/u-nyt-rozpovili-y ... 87097.html

Я ж і кажу, кирдик вашій Америці.

хто твій кумір, вже зрозуміло :D

й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:39

  Shaman написав:хто твій кумір, вже зрозуміло :D

й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані

У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни.
вчи матчастину
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:41

  Shaman написав:
  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?

яка стратегія - триматися та не здаватися.

коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав :D

У Беее -- "у нас".
У Вас -- "на тебе".

Поки суспільство не визнає чесно і прямо, що немає ніяких "нас", доти їх і не буде. Цих нас. А будуть відповідні дії та наслідки.

Бо коли хтось більш крутий наїзджає "на тебе" з бійкою на виживання, то "ти" або здаєшся, щоб вижити хоч якось; або віддаєш для цієї бійки останні штани...

А коли одні віддають усе, інші частину (розміри самі різні), треті - нічого, четверті - і овсім наживаються, то про які "нас", "ми" може бути мова???

Тому і маємо в кожного свою стратегію, свої плани.
На горі купка можновладців, вищих посадовців не може дійти до єдності... то про яку її у мільйонів пересічних може бути мова.

По факту і досі всі сподіваються пропітляти між крапельками...
Може і вдасться. Може і в такому стані переможемо. Все може бути.

Але переходи від загального до приватного і навпаки все ж таки повинні бути об'єктивними.

Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))
Спробуй в них щось забрати...

А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:50

  unicdima написав:
  fler написав:Всі мислять, але є нюанс :wink: Як США скажуть, так і буде.

США вже давно не мають авторитету у світі, їх чморять всі кому не лінь- хусити, корейці, венесуельці, іранці, русскіє, сирійці, турки і т.д.

Та да, тільки не зрозуміло, чому кацапські мажори не тікають із США до Кореї, Венесуели, Ірану, Сирії? Також не зрозуміло значне збільшення потоку мігрантів із рф саме до США та ЄС, а не до названих вами країн. Забігаючи наперед скажу, що до Китаю теж кацапи неохоче їдуть, а чому? Адже китаїзація рф набирає шалених обертів - урядові сайти вже на китайську перекладають і у вузах активно вчать і т.д. і т.п.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:52

Занудна поведінка © ))

Щось довго думає Фейслес над моїм питанням - чому він не на фронті? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:58

  unicdima написав:
  Shaman написав:хто твій кумір, вже зрозуміло :D

й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані

У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни.
вчи матчастину

грозилися вони дійсно сильно, але окрім мертвого Сулеймані ми так нічого й не побачили. а написати можна багато чого... :D

а пам'ятаєш, як якась Сушка налякала цілий американський есмінець? кацапи це довго обговорювали. ключове слово - обговорювали...

американці намагаються грати по правилах. тому дехто вважає, що коли він грає не за правилами, то він зможе виграти. рано чи пізно всі такі умники стикаються з тим, що щось пішло не так ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:01

  prodigy написав:
  beee написав:«Якщо ситуація погіршиться, ми готові взяти до рук зброю»: очільник МВС про мобілізацію поліції

Ігор Клименко розповів, що поліція з початку повномасштабної війни на 80% збільшила свій функціонал — завдань стало більше й режим став жорсткіший. Водночас додаткових наборів на службу не проводили, адже розуміють, що в Україні зараз тяжка ситуація.

Схеми відкосу:
1. Влаштуватися в тцк (в саме логово)
2. Влаштуватися в поліцію
3. Прикордонну службу на західний фронт


4.Сбу
5.ДСО


а нічого що ТЦК це структура ЗСУ? і працюють там військовослужбовці
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