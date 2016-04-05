Додано: Суб 06 січ, 2024 17:41

Shaman написав: beee написав: рфия бюджет на войну 120 млрд

Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.



рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.



Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.



Кто вообще думает над этим.



2. Каковы потери у нас?

Почему Израиль публикует потери? рфия бюджет на войну 120 млрдУкраина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.Кто вообще думает над этим.2. Каковы потери у нас?Почему Израиль публикует потери?

яка стратегія - триматися та не здаватися.



коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав яка стратегія - триматися та не здаватися.коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав

У Беее -- "у нас".У Вас -- "на тебе".Поки суспільство не визнає чесно і прямо, що немає ніяких "нас", доти їх і не буде. Цих нас. А будуть відповідні дії та наслідки.Бо коли хтось більш крутий наїзджає "на тебе" з бійкою на виживання, то "ти" або здаєшся, щоб вижити хоч якось; або віддаєш для цієї бійки останні штани...А коли одні віддають усе, інші частину (розміри самі різні), треті - нічого, четверті - і овсім наживаються, то про які "нас", "ми" може бути мова???Тому і маємо в кожного свою стратегію, свої плани.На горі купка можновладців, вищих посадовців не може дійти до єдності... то про яку її у мільйонів пересічних може бути мова.По факту і досі всі сподіваються пропітляти між крапельками...Може і вдасться. Може і в такому стані переможемо. Все може бути.Але переходи від загального до приватного і навпаки все ж таки повинні бути об'єктивними.Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))Спробуй в них щось забрати...А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.