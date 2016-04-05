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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6211621262136214
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:15

Постачальниця яєць за 17 грн для ЗСУ стала власницею готелів у Хорватії, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що з осені Тетяна Глиняна, яка постачає продукти українським військовим з 1995 року, стала бенефіціаром компаній Zen Adria doo, Pigment doo і Mimoza doo.

Ці компанії володіють такими готелями в хорватському Спліті:
📍Готель Mirari має 18 кімнат, ресторан і басейн на даху
📍Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан і конгрес-центр на 50 осіб
📍Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр і конференц-кімнату на 8 осіб
📍Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр

На сайтах агентств нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів, коштують від €2,5-3 млн кожен.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:20

  unicdima написав:
  Shaman написав:хто твій кумір, вже зрозуміло :D

й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані

У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни.
вчи матчастину

Дуже дивно, но кацапи пишуть майже тими самими словами про інструкторів НАТО в Україні, коли брешуть, що вони "вбили" інструкторів НАТО під час обстрілів цивільних
Теж пишуть, що вивозять "постраждалих" в різні країни чи потім пишуть, що хтось помер під час нещасного випадку, приписуючі цю смерть, начебто він був вбитий в Україні

От чого б це ти пишешь теж саме, що і кацапи ) Слово в слово )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:32

  Xenon написав:
Поставки Україні F-16 із Данії затримаються на півроку, — представник Міноборони країни

Він повідомив, що "деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані". Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів і логістику. Раніше сподівалися, що Україна отримає 19 літаків на початку цього року.


Тюююююю, та куда нам поспішати?))
Тут он ухилянти бідкаються, куди прилаштувати майбутніх 500к мобілізованих, а тут ще й літаки...
Ми що, до москви зібрались йти? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:32

  detroytred написав:А на рівень Карнегі,о без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь)))
психологи Карнеги не признают. Его советы слишком примитивные, если бы всё так просто как он пишет, не было бы войн и самоубийств, с традиционной для конфликтов глубинной этиологией, куда не так то просто достучаться. Спок средненький педагог, для своего времени возможно интересный, но с современными детьми он бы не справился.
  detroytred написав:, Гегеля, Кейнса
не читал...
  detroytred написав:Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний.
большинство школьных учителей люди с низким IQ. Учить детей не тяжело, давить авторитетом много ума не надо. Выучить учебник средней школы тоже. Поэтому в учителя идут многие далеко не из альтруизма и идейных принципов (в женском коллективе желательно вообще принципов не иметь). Дети растут в инкубаторе, контактируя с ограниченным кругом людей и к 18 часто не понимают, насколько многогранен мир. IQ или ММРI это не фиксация набора знаний, а междисциплинарные взаимосвязи, умение их применять.
  detroytred написав:Тому і маємо в кожного свою стратегію, свої плани.
  detroytred написав:По факту і досі всі сподіваються пропітляти між крапельками...
это и есть единственный план. Еще вариант - подключить все ресурсы НАТО, возродить Будапештский меморандум. Наверное непросто, но я думаю что шанс есть. Если убедить западное сообщество что путен=гитлер и одной Францией (Украиной) он не насытится.
  Shaman написав:яка стратегія - триматися та не здаватися.
между "триматися" и "здаватися" миллион дробных значений.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:49

Нічого, скоро закон приймуть - порядок наведуть!)))

  detroytred написав:Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))
Спробуй в них щось забрати...

А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.

Так отож - що особисто кожного війна "сильно" не зачепила!
- так, в тилу стали менше заробляти...
- так ціни зросли і т.п.
Але в тилу ВОЛЯ, відносно тих, хто пішов боронити країну!

І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!
Але ж фронтовики вже реально втомились і якщо почнуть слабо закривати ті дірки в човні, то вода хлине і потопить човен з усіма!

Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 06 січ, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:50

  Hotab написав:flyman ,

професійний воєнний із Африки мав би із савани подати сигнал "сітчатка"


Був момент, що я вже повірив …
Бо якщо раніше ти не відставав від інтернет-залежного, і видавав по 5 тис повідомлень на-гора , то в 2023 лише 3.5 тис.. Віталік план виконав, а ти відстав. Мабуть готуєш пруфи для воєнкома, що сітківка вже не та…

Ти вже фітоняшне упражніє "вєртольотік" з підтиранням дупи п"ятками освоїв?
Коли медкомісія скаже, що хотаб поізносілся (але ще придатний на шкіряну торпеду), тобі буде ще чим її удівити і переконати в обратном.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:57

Нарешті знайшли занзібарського літуна. Зносився бідолага ...

  flyman написав:хотаб поізносілся
А я то думаю хто це >>>
https://youtube.com/shorts/ZwJlwP8ei5A? ... DC4GEUJYGu
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