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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6212621362146215>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:15

Постачальниця яєць за 17 грн для ЗСУ стала власницею готелів у Хорватії, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що з осені Тетяна Глиняна, яка постачає продукти українським військовим з 1995 року, стала бенефіціаром компаній Zen Adria doo, Pigment doo і Mimoza doo.

Ці компанії володіють такими готелями в хорватському Спліті:
📍Готель Mirari має 18 кімнат, ресторан і басейн на даху
📍Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан і конгрес-центр на 50 осіб
📍Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр і конференц-кімнату на 8 осіб
📍Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр

На сайтах агентств нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів, коштують від €2,5-3 млн кожен.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:20

  unicdima написав:
  Shaman написав:хто твій кумір, вже зрозуміло :D

й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані

У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни.
вчи матчастину

Дуже дивно, но кацапи пишуть майже тими самими словами про інструкторів НАТО в Україні, коли брешуть, що вони "вбили" інструкторів НАТО під час обстрілів цивільних
Теж пишуть, що вивозять "постраждалих" в різні країни чи потім пишуть, що хтось помер під час нещасного випадку, приписуючі цю смерть, начебто він був вбитий в Україні

От чого б це ти пишешь теж саме, що і кацапи ) Слово в слово )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:32

  Xenon написав:
Поставки Україні F-16 із Данії затримаються на півроку, — представник Міноборони країни

Він повідомив, що "деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані". Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів і логістику. Раніше сподівалися, що Україна отримає 19 літаків на початку цього року.


Тюююююю, та куда нам поспішати?))
Тут он ухилянти бідкаються, куди прилаштувати майбутніх 500к мобілізованих, а тут ще й літаки...
Ми що, до москви зібрались йти? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:32

  detroytred написав:А на рівень Карнегі,о без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь)))
психологи Карнеги не признают. Его советы слишком примитивные, если бы всё так просто как он пишет, не было бы войн и самоубийств, с традиционной для конфликтов глубинной этиологией, куда не так то просто достучаться. Спок средненький педагог, для своего времени возможно интересный, но с современными детьми он бы не справился.
  detroytred написав:, Гегеля, Кейнса
не читал...
  detroytred написав:Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний.
большинство школьных учителей люди с низким IQ. Учить детей не тяжело, давить авторитетом много ума не надо. Выучить учебник средней школы тоже. Поэтому в учителя идут многие далеко не из альтруизма и идейных принципов (в женском коллективе желательно вообще принципов не иметь). Дети растут в инкубаторе, контактируя с ограниченным кругом людей и к 18 часто не понимают, насколько многогранен мир. IQ или ММРI это не фиксация набора знаний, а междисциплинарные взаимосвязи, умение их применять.
  detroytred написав:Тому і маємо в кожного свою стратегію, свої плани.
  detroytred написав:По факту і досі всі сподіваються пропітляти між крапельками...
это и есть единственный план. Еще вариант - подключить все ресурсы НАТО, возродить Будапештский меморандум. Наверное непросто, но я думаю что шанс есть. Если убедить западное сообщество что путен=гитлер и одной Францией (Украиной) он не насытится.
  Shaman написав:яка стратегія - триматися та не здаватися.
между "триматися" и "здаватися" миллион дробных значений.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:49

Нічого, скоро закон приймуть - порядок наведуть!)))

  detroytred написав:Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))
Спробуй в них щось забрати...

А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.

Так отож - що особисто кожного війна "сильно" не зачепила!
- так, в тилу стали менше заробляти...
- так ціни зросли і т.п.
Але в тилу ВОЛЯ, відносно тих, хто пішов боронити країну!

І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!
Але ж фронтовики вже реально втомились і якщо почнуть слабо закривати ті дірки в човні, то вода хлине і потопить човен з усіма!

Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 06 січ, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:03

  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.
  Hotab написав:Держава можливо і хоче. Але вона імпотентна. (Не треба зараз про те, що в такому випадку хай йдуть і віддадуть владу іншим, мова про інше) . А хтось (багато хто) користуючись імпотентністю влади грабують державу. В рамках закону, звичайно..
  alex lem написав:Взагалі як вихідний день і НБУ й банки не працюють, було б цікавіше читати історіі як тут казали ,,мулів,, аніж ,,усіх на нуль,, великого воїна що постійно сидить в інтернетику. Або розповідаючих про обманювання держави ,,ухилянтами,,.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 січ, 2024 19:09, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:03

Успіху приготуватись.

Вчора у Львові на будівельному майданчику будівельників прямо у робі "паканули" до буса ТЦК.
Будівельник(budivelnik) вчора-сьогодні був на форумі?
UPD: Глянув, останній раз він був 3 січня.
Востаннє редагувалось Water в Суб 06 січ, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!

в тилу багато, таких як ЛАД (який має освіту), більшість пересічних освіти не мають , але інколи краще люди без освіти свідомі , ніж сектанти, які бачать тільки те, що бажають бачити

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:15

  Успіх написав:Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?

Якщо влада та командування так думало або вдавало (що на потрібний час вас вистачить), то недивно що решта суспільства тим паче.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:32

  Shaman написав:грозилися вони дійсно сильно, але окрім мертвого Сулеймані ми так нічого й не побачили. а написати можна багато чого... :D

а пам'ятаєш, як якась Сушка налякала цілий американський есмінець? кацапи це довго обговорювали. ключове слово - обговорювали...

американці намагаються грати по правилах. тому дехто вважає, що коли він грає не за правилами, то він зможе виграти. рано чи пізно всі такі умники стикаються з тим, що щось пішло не так ;)

Знову брешеш. Удари іранців 8.01.2020 американці добре побачили, потім ще кілька місяців спливали дані про постраждалих які розвозилися в госпіталі в різні країни.
І відповіді на цю атаку не було ніякої.
unicdima
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