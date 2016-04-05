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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:15
Постачальниця яєць за 17 грн для ЗСУ стала власницею готелів у Хорватії, — ЗМІ
Журналісти з'ясували, що з осені Тетяна Глиняна, яка постачає продукти українським військовим з 1995 року, стала бенефіціаром компаній Zen Adria doo, Pigment doo і Mimoza doo.
Ці компанії володіють такими готелями в хорватському Спліті:
📍Готель Mirari має 18 кімнат, ресторан і басейн на даху
📍Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан і конгрес-центр на 50 осіб
📍Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр і конференц-кімнату на 8 осіб
📍Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр
На сайтах агентств нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів, коштують від €2,5-3 млн кожен.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:20
unicdima написав: Shaman написав:
хто твій кумір, вже зрозуміло
й так чморять, що бояться всі ці круті висунути носа зі своїх схованок - щоб не огрести по кумполу. деяких це не рятує, як того ж Сулеймані
У відповідь на вбивство Сулеймані іранці обстріляли балістичними ракетами американські бази в Іраку і американці втерлися, а щоб приховати втрати постраждалих відправляли в різні країни.
вчи матчастину
Дуже дивно, но кацапи пишуть майже тими самими словами про інструкторів НАТО в Україні, коли брешуть, що вони "вбили" інструкторів НАТО під час обстрілів цивільних
Теж пишуть, що вивозять "постраждалих" в різні країни чи потім пишуть, що хтось помер під час нещасного випадку, приписуючі цю смерть, начебто він був вбитий в Україні
От чого б це ти пишешь теж саме, що і кацапи ) Слово в слово )
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:32
Xenon написав:
Поставки Україні F-16 із Данії затримаються на півроку, — представник Міноборони країни
Він повідомив, що "деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані". Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів і логістику. Раніше сподівалися, що Україна отримає 19 літаків на початку цього року.
Тюююююю, та куда нам поспішати?))
Тут он ухилянти бідкаються, куди прилаштувати майбутніх 500к мобілізованих, а тут ще й літаки...
Ми що, до москви зібрались йти?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:32
detroytred написав:
А на рівень Карнегі,о без цього досягти надрезультатів неможливо) -- я не замахуюсь)))
психологи Карнеги не признают. Его советы слишком примитивные, если бы всё так просто как он пишет, не было бы войн и самоубийств, с традиционной для конфликтов глубинной этиологией, куда не так то просто достучаться. Спок средненький педагог, для своего времени возможно интересный, но с современными детьми он бы не справился.
detroytred написав:
, Гегеля, Кейнса
не читал...
detroytred написав:
Мій посил був в іншому. Поясню -- між вивченням у школі, виші і свідомим вивченням у зрілому віці з життєвим багажем за спиною --- колосальна різниця. Ефект просто потрясний.
большинство школьных учителей люди с низким IQ. Учить детей не тяжело, давить авторитетом много ума не надо. Выучить учебник средней школы тоже. Поэтому в учителя идут многие далеко не из альтруизма и идейных принципов (в женском коллективе желательно вообще принципов не иметь). Дети растут в инкубаторе, контактируя с ограниченным кругом людей и к 18 часто не понимают, насколько многогранен мир. IQ или ММРI это не фиксация набора знаний, а междисциплинарные взаимосвязи, умение их применять.
detroytred написав:
Тому і маємо в кожного свою стратегію, свої плани.
detroytred написав:
По факту і досі всі сподіваються пропітляти між крапельками...
это и есть единственный план. Еще вариант - подключить все ресурсы НАТО, возродить Будапештский меморандум. Наверное непросто, но я думаю что шанс есть. Если убедить западное сообщество что путен=гитлер и одной Францией (Украиной) он не насытится.
Shaman написав:
яка стратегія - триматися та не здаватися.
между "триматися" и "здаватися" миллион дробных значений.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:49
detroytred написав:
Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))
Спробуй в них щось забрати...
А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.
Так отож - що особисто кожного війна "сильно" не зачепила!
- так, в тилу стали менше заробляти...
- так ціни зросли і т.п.
Але в тилу ВОЛЯ, відносно тих, хто пішов боронити країну!
І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!
Але ж фронтовики вже реально втомились і якщо почнуть слабо закривати ті дірки в човні, то вода хлине і потопить човен з усіма!
Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:03
beee написав:
рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.
рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.
Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.
Hotab написав:
Держава можливо і хоче. Але вона імпотентна. (Не треба зараз про те, що в такому випадку хай йдуть і віддадуть владу іншим, мова про інше) . А хтось (багато хто) користуючись імпотентністю влади грабують державу. В рамках закону, звичайно..
alex lem написав:
Взагалі як вихідний день і НБУ й банки не працюють, було б цікавіше читати історіі як тут казали ,,мулів,, аніж ,,усіх на нуль,, великого воїна що постійно сидить в інтернетику. Або розповідаючих про обманювання держави ,,ухилянтами,,.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 06 січ, 2024 19:09, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:03
Вчора у Львові на будівельному майданчику будівельників прямо у робі "паканули" до буса ТЦК.
Будівельник(budivelnik) вчора-сьогодні був на форумі?
UPD: Глянув, останній раз він був 3 січня.
Востаннє редагувалось Water
в Суб 06 січ, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:08
Успіх написав:
І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!
в тилу багато, таких як ЛАД (який має освіту), більшість пересічних освіти не мають , але інколи краще люди без освіти свідомі , ніж сектанти, які бачать тільки те, що бажають бачити
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:15
Успіх написав:
Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?
Якщо влада та командування так думало або вдавало (що на потрібний час вас вистачить), то недивно що решта суспільства тим паче.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:32
Shaman написав:
грозилися вони дійсно сильно, але окрім мертвого Сулеймані ми так нічого й не побачили. а написати можна багато чого...
а пам'ятаєш, як якась Сушка налякала цілий американський есмінець? кацапи це довго обговорювали. ключове слово - обговорювали...
американці намагаються грати по правилах. тому дехто вважає, що коли він грає не за правилами, то він зможе виграти. рано чи пізно всі такі умники стикаються з тим, що щось пішло не так
Знову брешеш. Удари іранців 8.01.2020 американці добре побачили, потім ще кілька місяців спливали дані про постраждалих які розвозилися в госпіталі в різні країни.
І відповіді на цю атаку не було ніякої.
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