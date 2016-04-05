RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6212621362146215
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.

Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.

Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:

- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);

- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.

Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".

Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.

Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".

Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
yanyura
 
Повідомлень: 6994
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:40

  yanyura написав:Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.

Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:

- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);

- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.

Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".

Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.

Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".

Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.

+100500
а наші ухилянти в якихось рожевих світах живуть.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:46

  unicdima написав:
  yanyura написав:Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.

Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:

- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);

- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.

Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".

Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.

Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".

Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.

+100500
а наші ухилянти в якихось рожевих світах живуть.

+200555!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5811
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:15

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))
Спробуй в них щось забрати...

А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.

Так отож - що особисто кожного війна "сильно" не зачепила!
- так, в тилу стали менше заробляти...
- так ціни зросли і т.п.
Але в тилу ВОЛЯ, відносно тих, хто пішов боронити країну!

І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!
Але ж фронтовики вже реально втомились і якщо почнуть слабо закривати ті дірки в човні, то вода хлине і потопить човен з усіма!

Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?


За 15000$ +- можна з човна катапультуватись в нормальну країну. Толку з ним тонути?
xio13
 
Повідомлень: 725
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:18

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  yanyura написав:Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
...
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.

+100500
а наші ухилянти в якихось рожевих світах живуть.

+200555!!!

То есть Долярчик заплюсовал, что в его смарте будут жить буряты. Очень неожиданнно
А unicdima надееться, что пропетляет

Вы там совсем уже от водки долбанулись ? Пугать тыл, что вы можете сдать позиции.
Ну сдавайте и вы же первые потом будете уничтожены

Я напомню, вам двум дятлам, что когда рашисты зашли в Черниговскую область, то первым делом искали бывших военных, участников АТО и полицейских.
И не для того, чтобы попить чай, а чтобы уничтожить
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:25

  yanyura написав:
  Bobua написав:хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.

Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.

Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:

- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);

- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.

Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".

Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.

Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".

Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.


Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?
Давайте по пунктам, без фанатизму.
1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.

Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.

Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.

Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.

Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий.
xio13
 
Повідомлень: 725
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:29

"Ми вас туди не посилали"© Так?

Цікава думка в ухилянтів складається про фронтовиків?

За кого ви нас маєте?

Ану, сміливо озвучте?!

Ато тільки натякаєте, а сміливо заявити, написати декілька слів, які у ваших очах характеризують фронтовиків - кишка тонка!

Ну ж бо, сміливо ухилянти-чушпани! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5811
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 6212621362146215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima, xio13 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 152586
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 540578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.