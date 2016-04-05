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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:37
Bobua написав:
хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:
- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);
- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.
Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".
Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.
Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
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yanyura
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:40
yanyura написав:
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:
- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);
- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.
Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".
Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.
Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
+100500
а наші ухилянти в якихось рожевих світах живуть.
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unicdima
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:46
unicdima написав: yanyura написав:
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:
- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);
- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.
Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".
Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.
Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
+100500
а наші ухилянти в якихось рожевих світах живуть.
+200555!!!
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:15
Успіх написав: detroytred написав:
Тобто кратко)) думка -- оті всі ухилянти та боягузи, як їх помилково вважають форумчани, за себе і своє бились би, акі льви))
Спробуй в них щось забрати...
А чому не хочуть? Думайте, висувайте варіанти. Для цього і призначені обговорення.
Так отож - що особисто кожного війна "сильно" не зачепила!
- так, в тилу стали менше заробляти...
- так ціни зросли і т.п.
Але в тилу ВОЛЯ, відносно тих, хто пішов боронити країну!
І ще - в тилу не докінця розуміють, що ми всі в одному човні, де купа дірок в ньому і ці дірки закривають фронтовики!
Але ж фронтовики вже реально втомились і якщо почнуть слабо закривати ті дірки в човні, то вода хлине і потопить човен з усіма!
Невже ухилянти реально думали, що нами можна закривати ті дірки на постійній основі?
Думали, що ми як великі камені-валуни? Що нас поставив на лінії фронту і ми можемо стояти так багато років?
За 15000$ +- можна з човна катапультуватись в нормальну країну. Толку з ним тонути?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:18
Успіх написав: unicdima написав: yanyura написав:
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
...
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
+100500
а наші ухилянти в якихось рожевих світах живуть.
+200555!!!
То есть Долярчик заплюсовал, что в его смарте будут жить буряты. Очень неожиданнно
А unicdima
надееться, что пропетляет
Вы там совсем уже от водки долбанулись ? Пугать тыл, что вы можете сдать позиции.
Ну сдавайте и вы же первые потом будете уничтожены
Я напомню, вам двум дятлам, что когда рашисты зашли в Черниговскую область, то первым делом искали бывших военных, участников АТО и полицейских.
И не для того, чтобы попить чай, а чтобы уничтожить
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:25
yanyura написав: Bobua написав:
хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:
- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);
- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.
Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".
Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.
Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?
Давайте по пунктам, без фанатизму.
1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.
Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.
Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.
Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.
Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:29
Цікава думка в ухилянтів складається про фронтовиків?
За кого ви нас маєте?
Ану, сміливо озвучте?!
Ато тільки натякаєте, а сміливо заявити, написати декілька слів, які у ваших очах характеризують фронтовиків - кишка тонка?!
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:31
xio13
,
Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.
Ви забули третю опцію
ухилянт приходить допомагати, і ЗСУ не знищене, йому не потрібно в Європі захищати інших.
Те, про що вам намагаються достукатись.
Дивний дар не чути те, що вам кажуть прямим текстом.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:38
Hotab написав:xio13
,
Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.
Ви забули третю опцію
ухилянт приходить допомагати, і ЗСУ не знищене, йому не потрібно в Європі захищати інших.
Те, про що вам намагаються достукатись.
Дивний дар не чути те, що вам кажуть прямим текстом.
Ухилянт це хто? Це з 2 млн чиновників, міліціянтів, прокурорських, суддівських і тд , чи хто?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:40
xio13
, у кожного своє поняття цього слова.
В конкретному випадку ви відповідаєте долярчику :
«Я не приїду. Падайте, якщо вже не можете стояти. Я поїду в Європу назавжди. А якщо вистоїте, то …. нє, ну ви молодці пацани ги-гги
»
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 січ, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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