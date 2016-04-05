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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62146215621662176218>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:41

Все буде добре!©

Бачу таки, що при цьогорічній демобілізації відслуживших 24міс. фронтовиків - таки вже справа честі буде влаштуватись працівником в ТЦК! :mrgreen:
І тоді - все буде добре :lol: :wink:
https://youtube.com/shorts/CMHklVfRSn8? ... x1mdhwQBB0
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:43

  Hotab написав:Я поїду в Європу назавжди
ты и с форума угрожал уйти и даже уходил на неделю. С европой так же будет. Ты кампус-зависимый.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мда ...... Доброго вечора !
На сам перед всім Здоров,я .

Я так розумію що почались вечерні Хрещеньскі Привітання .
Деякі і частину повсякденной молитви вже прочиталіїи і чекають що зараз (ухилянти-чушпани ) почнуть сповідуваться .
Востаннє редагувалось холява в Суб 06 січ, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Я поїду в Європу назавжди
ты и с форума угрожал уйти и даже уходил на неделю. С европой так же будет. Ты кампус-зависимый.

Ти баран в пряму мову не вмієш.
Я Кампус-завісімий і не їду.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:46

  Hotab написав:xio13 , у кожного своє поняття цього слова.
В конкретному випадку ви відповідаєте долярчику :
«Я не приїду. Падайте, якщо вже не можете стояти. Я поїду в Європу назавжди. А якщо вистоїте, то …. нє, ну ви молодці пацани ги-гги :mrgreen:»


Ну ви ж надієтесь на василів комбайнерів, флайменів в окулярах , і вітальенів, які мають стримати навалу, а я запитав вас що будуть робити всі ті хто мают захищати країну по роду служби?
Типа якшо вітальен і флаймен не підуть в окоп то все рухне. А я так не думаю.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:53

xio13 ,
ті хто мают захищати країну по роду служби?

Нема у пожежного чи прокурора «по роду служби захищати». У нього інші обовʼязки, в щодо захисту, то такі ж обовʼязки як і у вас. Йдіть прокурором чи пожежним, якщо є вакансія. Теж були б під бронею. Якщо нема, треба було йти коли була.
Це як долярчику зараз попрікають «ти ж в арті, ага, тобі гарно, я б зараз теж пішов». Чому ви не пішли ТОДІ в арту? В авіації добре? Чому не пішли в авіацію в 16?
Хто взагалі щось знав наперед , щоб зараз попрікати «ага, тобі от добре».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 січ, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:53

Процедуру виключення Дональда Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США. За даними видання, у ряді випадків відповідні позови в судах було відхилено, але у понад 20 штатах процеси розгляду доказів продовжуються. Повідомляється, що як мінімум у 20 штатах це питання залишається невирішеним.
https://kontrakty.ua/article/232591
Пишуть про кандидата від респів "Рама с вамі", який хоче вивести США з НАТО :?

Хто в темі по виборам у США?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:58

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:В авіації добре? Чому не пішли в авіацію в 16?
там надо красть керосин, а я никогда ничего не крал...

Это не обязанность. Ти мог бы остаться одним честным на всю авиацию.
Но ты сейчас от грабежа государства не можешь устоять. Смог бы и ты в авиации красть :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:ь. Смог бы и ты в авиации красть
сразу видно кто профессионал ворюга.

А ты думал я перед конченым интернет-зависимым ухылянтом от налогов буду оправдываться? :lol:


яйца по 17 тихо ржут.

«Смотрите, и они грабят.. значит можно»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 січ, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

  Успіх написав:Ану, сміливо озвучте?!

От дивіться -- хто зна що там у вас (узагальнено у вас) відбувається.

Бо стверджуєте: або воювати, так воювати; або відпочивати, так відпочивати. Тобто у тил у село без магазинів, дров тощо (да ще з муштрою) вам не хочеться. Бо на фронті нема муштри, є більша сплата, і це, по-вашому!!!, компенсує ризики та окопні незручності.

То що думати-то?
Що є порох в пороховницях.

Плюс до того нормальних службових та людських відносин у вас там досі нема. (приклади з перевірками, розслідуваннями, терміновими відпустками, якщо в сім'ї щось; або 39 температура; наступи замість бетонування і т.д.).

То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.

І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...

З.и. ну блін, у сраному совку на Кавказі рядовий до полковника, як до батька йшов, а той, як до сина ставився. Бо бойові дії.
А тут якесь хто зна що ...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 січ, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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