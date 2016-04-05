І тоді - все буде добре
|
|
|
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:41
Все буде добре!©
Бачу таки, що при цьогорічній демобілізації відслуживших 24міс. фронтовиків - таки вже справа честі буде влаштуватись працівником в ТЦК!
І тоді - все буде добре
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:43
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мда ...... Доброго вечора !
На сам перед всім Здоров,я .
Я так розумію що почались вечерні Хрещеньскі Привітання .
Деякі і частину повсякденной молитви вже прочиталіїи і чекають що зараз (ухилянти-чушпани ) почнуть сповідуваться .
Востаннє редагувалось холява в Суб 06 січ, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:45
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:46
Ну ви ж надієтесь на василів комбайнерів, флайменів в окулярах , і вітальенів, які мають стримати навалу, а я запитав вас що будуть робити всі ті хто мают захищати країну по роду служби?
Типа якшо вітальен і флаймен не підуть в окоп то все рухне. А я так не думаю.
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:53
xio13 ,
Нема у пожежного чи прокурора «по роду служби захищати». У нього інші обовʼязки, в щодо захисту, то такі ж обовʼязки як і у вас. Йдіть прокурором чи пожежним, якщо є вакансія. Теж були б під бронею. Якщо нема, треба було йти коли була.
Це як долярчику зараз попрікають «ти ж в арті, ага, тобі гарно, я б зараз теж пішов». Чому ви не пішли ТОДІ в арту? В авіації добре? Чому не пішли в авіацію в 16?
Хто взагалі щось знав наперед , щоб зараз попрікати «ага, тобі от добре».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 січ, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:53
Процедуру виключення Дональда Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США. За даними видання, у ряді випадків відповідні позови в судах було відхилено, але у понад 20 штатах процеси розгляду доказів продовжуються. Повідомляється, що як мінімум у 20 штатах це питання залишається невирішеним.
Пишуть про кандидата від респів "Рама с вамі", який хоче вивести США з НАТО
Хто в темі по виборам у США?
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:58
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02
А ты думал я перед конченым интернет-зависимым ухылянтом от налогов буду оправдываться?
«Смотрите, и они грабят.. значит можно»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 січ, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02
От дивіться -- хто зна що там у вас (узагальнено у вас) відбувається.
Бо стверджуєте: або воювати, так воювати; або відпочивати, так відпочивати. Тобто у тил у село без магазинів, дров тощо (да ще з муштрою) вам не хочеться. Бо на фронті нема муштри, є більша сплата, і це, по-вашому!!!, компенсує ризики та окопні незручності.
То що думати-то?
Що є порох в пороховницях.
Плюс до того нормальних службових та людських відносин у вас там досі нема. (приклади з перевірками, розслідуваннями, терміновими відпустками, якщо в сім'ї щось; або 39 температура; наступи замість бетонування і т.д.).
То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.
І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
З.и. ну блін, у сраному совку на Кавказі рядовий до полковника, як до батька йшов, а той, як до сина ставився. Бо бойові дії.
А тут якесь хто зна що ...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 січ, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|