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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6215621662176218>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:03

  detroytred написав:Що є порох в пороховницях.
и ягоды в ягодицах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:04

  Hotab написав:xio13 ,
ті хто мают захищати країну по роду служби?

Нема у пожежного чи прокурора «по роду служби захищати». У нього інші обовʼязки, в щодо захисту, то такі ж обовʼязки як і у вас. Йдіть прокурором чи пожежним, якщо є вакансія. Теж були б під бронею. Якщо нема, треба було йти коли була.
Це як долярчику зараз попрікають «ти ж в арті, ага, тобі гарно, я б зараз теж пішов». Чому ви не пішли ТОДІ в арту? В авіації добре? Чому не пішли в авіацію в 16?
Хто взагалі щось знав наперед , щоб зараз попрікати «ага, тобі от добре».

Отож!
Я, як і всі тоді - йшов у невідомість!

І головне(як тут всі люблять попрікати і заздрити за зарплату/премію) я НЕ знав, чи взагалі, щось будуть платити і якщо так, то скільки?

Була повна невідомість!
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:10

Формулюйте краще, будь ласка))

  detroytred написав:То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.

І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?

Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:14

  Успіх написав:
Отож!
Я, як і всі тоді - йшов у невідомість!

І головне(як тут всі люблять попрікати і заздрити за зарплату/премію) я НЕ знав, чи взагалі, щось будуть платити і якщо так, то скільки?

Була повна невідомість!

Тому й кажу, що герої, так герої.
І пофіг з якої причини.

Нещодавно розмовляв зі знайомим. Матюгається... нафіг ви мене призвали, якщо нічого не збираєтеся змінювати? Запрошували саме для наведення ладу... але запрошувальник дембельнувся по здоров'ю, а іншим пох. Навпаки погрожували за ретельність. Злий, як...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:18

  Успіх написав:
  detroytred написав:То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.

І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?

Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!

Ну так перемога скоро , ще почекайте
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:19

  Shaman написав:
  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?

яка стратегія - триматися та не здаватися.

коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав :D

Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:21

  Успіх написав:
  detroytred написав:То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.

І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?

Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!

Ви хочете звідти.
Тили хочуть не йти туди, а допомагати і т.д.

Проблема у тому, чому тили не хочуть туди (на фронт).
Ви видвинули причину -- бояться.
Але це лише одна з причин. Інші -- це ота купа негараздів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи почитав ......

Відчуваю що почінаєтся ПРОПОВІДЬ (дуже важлива частина молитви ) .
В деяких церквах проповідь бувае перед зачитуванням " Сімвола ВІри ".

Іншого разу на БЛАГОСЛОВІННЯ маю попасти .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот, например, обстрел Белгорода.
Блестящая асимметрия. Сумасшедший вой.
Был бы свой ВПК, строительство ракет, может, и война уже кончилась бы.
оказывается, некоторые генетически модифицированные нации, как рфия, понимают только язык силы.
Лишённые эмпатии, они понимают только собственное масштабное горе
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:28

  beee написав:они понимают только собственное масштабное горе
рязанский сахар думал иначе.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6215621662176218>
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