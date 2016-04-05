|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:03
detroytred написав:
Що є порох в пороховницях.
и ягоды в ягодицах.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21604
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2351 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:04
Hotab написав:xio13
,
ті хто мают захищати країну по роду служби?
Нема у пожежного чи прокурора «по роду служби захищати». У нього інші обовʼязки, в щодо захисту, то такі ж обовʼязки як і у вас. Йдіть прокурором чи пожежним, якщо є вакансія. Теж були б під бронею. Якщо нема, треба було йти коли була. Це як долярчику зараз попрікають «ти ж в арті, ага, тобі гарно, я б зараз теж пішов». Чому ви не пішли ТОДІ в арту? В авіації добре? Чому не пішли в авіацію в 16?
Хто взагалі щось знав наперед , щоб зараз попрікати «ага, тобі от добре».
Отож!
Я, як і всі тоді - йшов у невідомість!
І головне(як тут всі люблять попрікати і заздрити за зарплату/премію) я НЕ знав, чи взагалі, щось будуть платити і якщо так, то скільки?
Була повна невідомість!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5815
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:10
detroytred написав:
То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.
І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?
Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5815
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:14
Успіх написав:
Отож!
Я, як і всі тоді - йшов у невідомість!
І головне(як тут всі люблять попрікати і заздрити за зарплату/премію) я НЕ знав, чи взагалі, щось будуть платити і якщо так, то скільки?
Була повна невідомість!
Тому й кажу, що герої, так герої.
І пофіг з якої причини.
Нещодавно розмовляв зі знайомим. Матюгається... нафіг ви мене призвали, якщо нічого не збираєтеся змінювати? Запрошували саме для наведення ладу... але запрошувальник дембельнувся по здоров'ю, а іншим пох. Навпаки погрожували за ретельність. Злий, як...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27535
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:18
Успіх написав: detroytred написав:
То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.
І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?
Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!
Ну так перемога скоро , ще почекайте
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:19
Shaman написав: beee написав:
рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.
рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.
Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.
Кто вообще думает над этим.
2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?
яка стратегія - триматися та не здаватися.
коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав
Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:21
Успіх написав: detroytred написав:
То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.
І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?
Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!
Ви хочете звідти.
Тили хочуть не йти туди, а допомагати і т.д.
Проблема у тому, чому тили не хочуть туди (на фронт).
Ви видвинули причину -- бояться.
Але це лише одна з причин. Інші -- це ота купа негараздів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27535
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:26
Трохи почитав ......
Відчуваю що почінаєтся ПРОПОВІДЬ (дуже важлива частина молитви ) .
В деяких церквах проповідь бувае перед зачитуванням " Сімвола ВІри ".
Іншого разу на БЛАГОСЛОВІННЯ маю попасти .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4006
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4094 раз.
- Подякували: 4455 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:26
Вот, например, обстрел Белгорода.
Блестящая асимметрия. Сумасшедший вой.
Был бы свой ВПК, строительство ракет, может, и война уже кончилась бы.
оказывается, некоторые генетически модифицированные нации, как рфия, понимают только язык силы.
Лишённые эмпатии, они понимают только собственное масштабное горе
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:28
beee написав:
они понимают только собственное масштабное горе
рязанский сахар думал иначе.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21604
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2351 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|152636
|
|
|6076
|540628
|
|
|1
|17195
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|